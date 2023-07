Luc-la-Primaube. L’art et la manière de manier le fil sous toutes ses coutures

Les cousettes se retrouvent le lundi après-midi, salle Brienne à l’Espace animation de Luc. En effet, les adhérentes du club couture de la MJC sont une vingtaine à donner libre cours à leur talent soit lors du premier atelier de 14 h à 17 h, soit lors du deuxième de 18 h 30 à 20 h 30. Sous l’œil avisé et attentif de l’animatrice Ysabelle Frayssinhes, couturière de profession, qui transmet l’amour du fil, toutes ces petites mains aux doigts de fée cousent, piquent, tricotent, réparent, brodent, raccommodent, rapiècent, transforment, créent à l’aide d’un patron, font du crochet… De quoi en perdre le fil ! Chacune apporte sa "trousse à outils" contenant ciseaux, aiguilles, mètre, épingles, fils… sans oublier la machine à coudre. Chacune vient avec son projet et Ysabelle l’aide à le réaliser. Il n’y a pas de cours à proprement parler ni de thème proposé, mais plutôt du partage, des échanges, de la convivialité. Si l’une d’entre elles est bloquée, il y a toujours quelqu’un qui aura une idée, une solution pour l’aider. Au plaisir de la confection personnelle, s’ajoute l’ambiance amicale du groupe avec bavardages et rigolades. Si la passion de la couture vous habite, si vous souhaitez vous initier ou simplement ne pas travailler seule chez vous, débutantes ou expérimentées, les ateliers reprendront en septembre. Renseignements au 05 65 42 30 33 ou sur accueil@mjcllp.fr.