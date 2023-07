Durenque. Le trail nature la Roukamina a lieu samedi

L’association Les Moulins de Roupeyrac propose son trail nature "La Roukamina", ce samedi 15 juillet à partir de 16 heures. Les coureurs et randonneurs de tous niveaux pourront découvrir le territoire entre forêts et prairies et ainsi apprécier la beauté des paysages au travers de nouveaux parcours. Au départ des Moulins de Roupeyrac avec un trail découverte de 21 km qui passera par la pyramide du Lagast pour rejoindre les méandres de La Durenque départ à 17 heures. La course La roupeyrac de 11 km avec elle aussi un nouveau parcours de pleine nature (99 % sur chemins) vous conduira au cœur de la forêt de Roupeyrac avec un départ à 17 h 30. Enfin, une randonnée de 12 km avec un nouveau circuit vers la Pyramide du Lagast. Les enfants ne seront pas oubliés avec un petit parcours de 1 km. Les différents circuits se dérouleront à 95 % sur des chemins et sentiers balisé avec un débroussaillage qui a commencé ce week-end sous la pluie. A l’arrivée un repas "burger" à emporter ou à déguster sur le site des Moulins de Roupeyrac. Inscription en ligne sur klikego.com et renseignements auprès de l’association des Moulins de Roupeyrac.

Vous êtes attendus nombreux, coureurs, randonneurs et bénévoles pour participer à cette 4e édition inscrite au calendrier départemental des courses hors stade. Vous ne courez pas, vous ne marchez pas mais vous pouvez venir partager le repas du soir. Une belle journée en perspective qui contribuera à faire connaître le territoire. Contact : 05 65 78 18 85 ou moulins-roupeyrac@hotmail.com.