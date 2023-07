Decazeville. Les partenaires historiques encore au rendez-vous

L’association "Hier un Village", grand spectacle vivant, vient de signer des conventions avec ses partenaires historiques.

Les partenaires historiques encore au rendez-vous

L’association "Hier un Village", grand spectacle vivant, vient de signer des conventions avec ses partenaires historiques.

L’association "Hier, un village", à Flagnac, prépare activement la saison 2023, entre répétitions, réunions des diverses commissions et entretien du site. Autre rendez-vous important, la traditionnelle signature des conventions de partenariat avec ses trois partenaires historiques : Enedis, Crédit Agricole et l’entreprise RCI.

Cette rencontre a permis à l’association d’exposer à ses partenaires ses projets à court, moyen et long terme. Après avoir évoqué les nouveaux décors qui ont été faits pour 2022, il a été question ensuite des avancées de l’association en matière d’accueil des personnes en situation de handicap et de ses multiples démarches pour devenir un évènement écoresponsable. "Hier, un village" incite entre autres, à la mobilité douce et au tri des déchets. Des toilettes sèches ont été fabriquées et seront installées sur le parking. Dans le même chapitre, dès l’année prochaine, il s’agira de passer en éclairage Led l’ensemble ou du moins une grande partie des projecteurs.

Ainsi, ce n’est pas parce qu’"Hier, un village" a pour thème le siècle dernier que l’association n’évolue pas avec son époque. "Nous avons toujours de l’ambition", déclare avec assurance son président Christian Roques devant des partenaires confiants.

Dates des spectacles pour cet été

Les représentations se dérouleront les 21, 22, 27, 28, 29 juillet et 3, 4 août 2023. Début des spectacles à 22 h 15, parking gratuit et surveillé. Concert gratuit chaque soir sur la place du village. Possibilité de restauration sur place.

Tarifs : 22 € la place adulte ; 18 € tarif de groupe (à partir de 25 personnes) ; 7 € la place enfant de 7 à 11 ans ; 18 € la place adolescent de 12 à 17 ans ; gratuit jusqu’à 6 ans ; 10 € PMR et son accompagnant sur plateforme dédiée (sur réservation exclusivement par téléphone).

Informations et réservations : 05 65 64 09 92 ; www.hierunvillage.com ; contact@hierunvillage.com