Saint-Jacques-de-Compostelle : une œuvre d’art refuge bientôt dans cette commune de l'Aveyron sur le GR65

Cette œuvre artistique, portée par la communauté de communes, viendra compléter la série qui va jalonner le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.

La communauté de communes Comtal Lot et Truyère et les élus de Bessuéjouls ont invité les habitants, venus nombreux, à participer à une réunion publique en vue d’une future création artistique le long du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle sur proposition de l’association Derrière le hublot.

Claire Molinier, directrice générale des services de la communauté de communes, et le maire Georges Escalié ont présenté le projet.

Un marqueur du territoire

Une œuvre d’art refuge est une création contemporaine qui est issue des marqueurs territoriaux identifiables et identifiés par la population (comme la géologie). Elle se veut un concentré de matériaux et de savoir-faire, d’histoire, voire de légendes. Elle vise à donner du corps à une identité ressentie par les habitants et, au final, elle fait sens pour la population d’où l’importance de l’associer dès l’idée de la création. D’où cette réunion à la salle communale.

Des exemples marquants

À titre d’illustration, Fred Sancère, directeur de l’association capdenacoise "Derrière le hublot, scène conventionnée art en territoire" a présenté la démarche et à titre d’exemple la réalisation de l’œuvre refuge en pierres sèches de Super Cayrou sur la colline de Pech Laglaire à Gréalou devenue une curiosité incontournable des Causses du Quercy lotois.

Plus près, les curieux de la démarche pourront aller à la découverte de l’œuvre d’art refuge de Golinhac parfaitement révélatrice de l’esprit des lieux traduit par l’artiste Abraham Poincheval. Cette chambre d’or s’apparente à un des rochers de la Clouque voisins et puise son inspiration des légendes qui l’entourent.

Son maire, Alexandre Bénézet, était présent pour apporter son témoignage. Outre la présentation de la démarche et du "rapport d’étonnement" fait de la commune de Bessuéjouls, cette réunion a été l’occasion pour les organisateurs de collationner encore des éléments qui seront versés à la connaissance de l’artiste pour alimenter sa réflexion. Dès la rentrée, un ou une artiste viendra donc en immersion à la rencontre des habitants et de leur territoire de vie pour s’inspirer des lieux et proposer une œuvre sur un lieu sélectionné avec soin.

Un éventuel objectif de voyage

Ce sont aujourd’hui une série de 12 œuvres d’art refuge, toutes très différentes les unes des autres, qui émaillent le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle ou sont en projet. Une magnifique collection d’abord pour les habitants et ensuite pour les visiteurs pour lesquels elles peuvent constituer un véritable objectif de voyage.