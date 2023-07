Vacances d'été : règles de sécurité, dépannage, amende... ce qu'il faut savoir en cas de panne sur l'autoroute

Le cauchemar des départs en vacances est la panne sur l'autoroute. Réglementation, dépannage, amende... Quelle est donc la procédure si vous êtes victime de cette mésaventure ?

Quelles sont les consignes de sécurité à respecter en cas de panne ?

Si vous tombez en panne sur l’autoroute, vous devez ranger votre véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence, allumer vos feux de détresse, enfiler un gilet jaune de sécurité et évacuer les passagers par le côté droit. Bien qu’obligatoire, le placement du triangle de présignalisation sur la bande d’arrêt d’urgence peut être dangereux. Attention néanmoins car l'arrêt sur la bande d’arrêt d'urgence est autorisé seulement dans les cas de force majeure.

Comment prévenir le dépanneur ?

Une fois mis à l’abri derrière la glissière de sécurité, vous pouvez demander de l’aide à partir de l’une des bornes d’appel d’urgence. De couleur orange, elles sont placées tous les 2 kilomètres environ et signalées tous les 500 mètres.

En appuyant sur le bouton, vous serez directement mis en relation avec les services de surveillance de l’autoroute qui vont vous localiser et pourront ainsi déclencher l’envoi des secours.

Votre position, le sens de la circulation, la marque de votre voiture et son immatriculation pourront vous être demandés. Le mieux est donc d’avoir sur vous les papiers du véhicule. Il est également possible de prévenir les secours via l’application mobile "SOS Autoroute", téléchargeable gratuitement sur GooglePlay et l’AppleStore.

Peut-on ne pas faire appel à un dépanneur ?

Il est interdit de tenter de se dépanner par ses propres moyens. On ne peut demander à un ami de venir dépanner. Les opérations de dépannage, remorquage, d'évacuation du véhicule ne peuvent s'effectuer qu'avec une entreprise soumise à agrément.

Peut-on faire réparer son véhicule sur l'autoroute ?

Un dépanneur interviendra dans un délai de 30 minutes suivant l’appel. Si la panne est petite, la réparation est effectuée sur place. À défaut, le dépanneur assure le remorquage du véhicule soit vers le garage du véhicule d’intervention soit, à votre demande, vers un lieu situé à moins de 5 km de la sortie de l’autoroute ou de la voie express.

Quels sont les tarifs d'un dépannage ?

Selon les différents cas de figure, le forfait de base est compris entre 144,52 € TTC et 268,05 €. Les forfaits n’incluent pas les fournitures éventuelles de pièces, le temps de main-d’œuvre supplémentaire nécessaire à la réparation et le remorquage au-delà des 5 km après la sortie d’autoroute la plus proche du lieu de la panne.

Que faire en cas de litige ? En cas de litige, vous pouvez vous adresser au Service national des enquêtes de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) : par mail sur sne@dgccrf.finances.gouv.fr, ou par courrier à l’adresse suivante : DGCCRF-Service national des enquêtes

Cellule nationale des contrôles sur autoroutes

59, boulevard Vincent Auriol

Télédoc 032

75703 PARIS cedex 13 Il est également possible de signaler le litige en ligne sur la plateforme gouvernementale SignalConso.

Que se passe-t-il si l'on tombe en panne d'essence ou de batterie ?

D'après le Code de la route, l'utilisateur doit pouvoir s'assurer d'avoir assez de carburant ou de réserve dans sa batterie afin d'effectuer son trajet ou de pouvoir atteindre la station-service ou la borne la plus proche sans encombre.

Ainsi la panne sèche sur l'autoroute vous vaudra une amende. La règle est identique si vous roulez en thermique ou en électrique. L'amende de 35 € peut-être majorée à 75 €. Elle peut même grimper à 135 € si les forces de l'ordre considèrent que l'endroit où vous stationnez est dangereux, notamment sur la bande d'arrêt d'urgence.