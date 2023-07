Luc-la-Primaube. Découverte et dégustation de l’œnologie

Apprendre tous les secrets du vin aux côtés d’un sommelier et œnologue professionnel. Déguster et décrire différents types de vins. Comprendre l’équilibre des intensités et des arômes. C’est possible avec la MJC de Luc-la-Primaube qui propose des ateliers mensuels d’œnologie à l’espace Antoine-de-Saint-Exupéry à La Primaube. En compagnie de Florian Falguières, un expert du vin, lors du dernier atelier de cette saison 12, ils étaient une quinzaine de participants à déguster des vins avec bienveillance et pédagogie, scruter une robe, décortiquer des arômes, identifier l’attaque puis la longueur en bouche, travailler le vocabulaire pour décrire les impressions en bouche et les qualités olfactives… Ils ont appris à flatter leur palais en trouvant les accords parfaits entre mets et vins ! Rouge, blanc ou rosé, quelles sont les meilleures associations ? Au menu de cette soirée grillades, des viandes des éleveurs Francis Bouloc et Jean-Rémi Blanc, avec côte de bœuf, travers de porc, brochette de poulet, saucisse, brochettes de légumes, patates en papillote, reblochon fermier, panna cotta aux fruits rouges, fouace… Le tout arrosé d’un rosé du Mas Jullien, d’une cuvée L.A.V.Q. du Domaine de la Dourbie, des Monges du Domaine de La Mongestine, d’un vin Sarrazine du Domaine Serre des Vignes et d’un rosé pétillant "Ribambulles" du Domaine Verdier Logel. La dégustation est un loisir où l’on partage également le plaisir d’être ensemble. Ceux et celles qui souhaitent participer à ces ateliers d’œnologie propices à réveiller ses sens engourdis, apprendre à déguster et découvrir l’univers fascinant du vin, pourront le faire lors de la saison 13.

Les ateliers reprendront en effet en septembre.

Renseignements auprès de la MJC au 05 65 42 30 33.