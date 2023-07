Handball : de nouvelles bases pour la future saison des joueuses de Rodez-Onet

L’effectif aveyronnais subit de nombreux changements, avec cinq départs et trois arrivées, sans oublier des retours de longues blessures.

À la reprise de l’entraînement, le 22 août, l’effectif des Rocettes ne ressemblera plus vraiment à celui qui avait échoué aux portes de la N2 la saison dernière.

La nouvelle coach Karyne Albouy, qui succède à Milenko Kojic, devra composer avec les départs pour les études de Janice et Clélia Maurel, Léna Ichard, Marion Bousquet et Margot Terrioux, déjà actés depuis plusieurs semaines. Des départs auxquels s’ajoutent ceux de Mélanie Gervais et peut-être d’Agathe Vernhes. "Elle avait eu une blessure la saison dernière au niveau d’une épaule, donc sa reprise sera soit retardée, soit ne se fera pas", précise Albouy.

Un retour dans le but

Pour pallier ces mouvements, la technicienne historique du club pourra compter, au cours du prochain exercice, sur les retours de blessure de quatre filles, à savoir Rachel Bellegarde, les jeunes Lalye Souyot et Leya Albouy, toutes trois victimes d’une rupture des ligaments croisés, ainsi que Yéléna Calmes, touchée à un genou.

Elle aura également comme renforts la montée de Maelys de Zerbi de l’effectif U17 chez les seniors, ainsi que le come-back de l’ancienne gardienne du Roc, Ludivine Chatelain-Nouioua, qui avait arrêté totalement le handball il y a six ans. Une signature importante quand on se rappelle que la saison dernière, Ingrid Bousquet s’était retrouvée à devoir gérer la cage seule.

"On était très avancés sur le recrutement d’une deuxième gardienne avec un beau projet professionnel. Au final, elle a souhaité rester dans son club actuel, parce qu’elle était attachée à un collectif jeune qu’elle accompagnait. Ludivine, qui est connue au club, a donc accepté de reprendre du service", se réjouit le président aveyronnais, Benoît Courtin.

Une championne de Tunisie dans l’effectif aveyronnais

Enfin, pour ce qu’il en est des nouvelles têtes, les Rocettes ont enregistré les arrivées de la pivot gersoise Anaïs Brice et de l’ailière ou arrière droite, Sarra Hassine, sacrée championne de Tunisie le mois dernier avec le CSF Moknine.