Comps-la-Grand-Ville. La cousinade des familles Cadars, Espinasse et Pascal a rassemblé 75 personnes

Dimanche 2 juillet, les descendants de Joseph Pascal né en 1891 et d’Angèle Rey née en 1895 (dont le berceau se situe à Mazars de Comps-la-Grand-Ville) étaient nombreux à se rassembler dans la salle des fêtes de Saint-Hilaire. La descendance composée de trois familles, Cadars, Espinasse et Pascal regroupait 75 personnes venues de tous horizons. La fête familiale a débuté par la traditionnelle photo de famille suivie d’une paella préparée par Hélène et Fabrice du snack-bar du village de Comps. Des photos de la vie de leurs aïeux et de leurs cousins ont fait remonter souvenirs et émotions.

Les cousins, petits-cousins et arrière-petits-cousins ont apprécié et partagé cette journée fraternelle bien préparée par Jérôme, Francine, Jean-Marie et Jean-Claude.

À l’heure de la séparation, chacun pensait à une future rencontre dans les années à venir.

Un dimanche empli de souvenirs, d’émotions et de partage pour les trois familles réunies.

Félicitations aux organisateurs !