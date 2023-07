Naucelle. Le festiboeuf va fêter son 18e anniversaire

Tous les éleveurs intéressés sont invités à demander dès à présent un bulletin d’inscription auprès du comité foire en appelant au 06 87 15 03 90, ou en le téléchargeant sur www.comitefoire.naucelle.free.fr.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 8 septembre.

Cette édition accueillera les génisses et vaches de race à viande nées après le 7 octobre : aubrac, charolaises, blondes d’Aquitaine, limousines, salers et croisées issues de la région Occitanie plus Cantal. Comme l’édition précédente, le concours fait la part belle aux démarches qualité. En effet, des sections leur seront dédiées : "bœuf blond d’Aquitaine", "charolais terroir", "bœuf gascon", "bœuf salers", "bœuf fermier aubrac", "fleur d’Aubrac", "blason prestige" et "agriculture biologique". Fort du succès rencontré lors des précédentes éditions, le CNPE (comité naucellois pour la promotion de l’élevage) attend de nombreux animaux. Les acheteurs quant à eux se sont déjà annoncés ! Un rendez-vous à ne pas manquer avec en perspective de multiples animations à découvrir dès à présent sur le site web du CNPE.