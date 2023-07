Pomayrols. Une belle première fête de voisins au hameau du Vergounhoux

Samedi 1er juillet, pour la première fois, à l’initiative de quelques-uns de ses habitants, le hameau du Vergounhoux a organisé sa fête des voisins. Ils étaient une vingtaine, malgré le temps pluvieux et orageux à vouloir partager ce moment particulier pour le hameau. Pour cela ils ont installé un chapiteau, prêté par un ami, et ainsi ils ont partagé un "solide apéro" et un délicieux repas qui se terminait par un succulent dessert, une forêt-noire préparée par "Les délices d’Aurés" de Marijolet. Tous les participants ont apprécié ce moment convivial, ils se sont donné rendez-vous l’année prochaine à la même date.