Football : Rodez annonce sa cinquième recrue

Yannis Verdier, attaquant de 19 ans, s'est engagé avec le Raf pour les deux prochaines saisons.

Après Enzo Crombez, Ahmad Ngouyamsa, Giovanni Haag et Waniss Taïbi, le Rodez Aveyron football a officialisé une cinquième arrivée dans ses rangs, mercredi 12 juillet. Le club sang et or a engagé le jeune attaquant Yannis Verdier (19 ans), qui s'est engagé jusqu'en 2025.

Présenté comme "un attaquant axial de profondeur", ce Montpelliérain d'origine évoluait la saison dernière à Châteauroux. Arrivé en provenance de Béziers à l'été 2022 pour évoluer avec la réserve, en N3, il s'était illustré au point de connaître ses premières apparitions avec l'équipe première en fin de saison, ce qui lui a permis de disputer quatre matches et de marquer un but.

Il était arrivé en fin de contrat avec Châteauroux en fin de saison dernière, club relégué en N2 et qui sera le premier adverse de Rodez en match de préparation, vendredi 14 juillet.