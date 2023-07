Luc-la-Primaube. L’association "Rock et danse" affiche une bonne santé

Lors de l’assemblée générale de l’association "Rock et danse", Marco Alet, président, a souhaité la bienvenue à tous les participants ainsi qu’à Cédric Albinet représentant la municipalité avant de le remercier pour le soutien de la mairie pour le prêt des salles. L’adjoint au maire remercia les adhérents qui ont participé à la journée "Alors on danse !" organisée par la MJC à l’espace Saint-Exupéry. Il présenta une nouvelle formule du forum des associations qui se tiendra le samedi 9 septembre. Une journée Sport Loisirs Bien-être où la danse a toute sa place avec au programme découverte, pratique, partage, conférences, tout public dans différents lieux de Luc.

Le président présenta ensuite le bilan des activités 2022-2023 : 24 cours dispensés par Driss, avec 3 niveaux pour 102 adhérents, 5 soirées réparties dans l’année avec stage découverte ou approfondissement d’une autre danse, auberge espagnole puis soirée dansante ouverte à tous, 1 soirée en collaboration avec la journée "Alors on danse !" proposée par la MJC et la soirée de clôture de la saison avec un repas réservé aux adhérents et leurs proches. Il est rappelé que ces soirées sont possibles grâce au prêt des salles de Luc et La Primaube par la mairie. Yamina Chelda, trésorière, présentait ensuite le bilan financier. Les comptes ont été approuvés à l’unanimité. Les prévisions pour la saison 2023-2024 ont ensuite été présentées : journée Sport Loisirs Bien-être le 9 septembre, début des cours le lundi 18 septembre, 5 soirées dansantes les 7 octobre et 16 décembre, le 10 février, 20 avril et 25 mai 2024. Marco Alet a remercié ensuite tous les membres du conseil d’administration et les adhérents qui participent au bon fonctionnement de l’association, pendant les soirées particulièrement. Dégustation de fouace et danses ont clôturé cette assemblée générale.