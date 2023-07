Sécurité, engagements : qu'attendre de l'initiative présentée par le G7 sur l'Ukraine, ce mercredi ?

Ce mercredi 12 juillet 2023, les pays du G7 doivent évoquer, en marge du sommet de l'Otan à Vilnius, le cas de l'Ukraine.

Les pays du G7 vont présenter mercredi 12 juillet 2023 une initiative multilatérale visant à donner à l'Ukraine des garanties de sécurité sur le long terme, avec l'objectif de renforcer ses défenses contre la Russie et de dissuader Moscou de mener de nouvelles agressions.

Pour rappel, ce groupe réunit les Etats-Unis, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie et le Canada, auxquels s'ajoute l'Union européenne.

"La manière dont les alliés soutiendront l'Ukraine"

Dans un communiqué, le gouvernement britannique a expliqué que "la déclaration conjointe, qui devrait être signée par tous les pays membres du G7, détaillera la manière dont les alliés soutiendront l'Ukraine au cours des prochaines années pour mettre fin à la guerre et prévenir toute nouvelle attaque".

Les pays membres du "Quad" - Allemagne, Etats-Unis, France, Royaume-Uni - négocient depuis des semaines avec Kiev sur un texte fixant un cadre commun pour assurer la sécurité à long terme de l'Ukraine sur le plan des livraisons d'équipement militaire sophistiqué, de la formation, du partage des renseignements et de la cybersécurité.

En marge du sommet de l'Otan

Le G7 se réunira dans la journée en marge du sommet de l'Otan à Vilnius afin d'annoncer cette initiative, à laquelle d'autres pays comme la Pologne ou la Roumanie devraient également adhérer.

"Alors que l'Ukraine réalise des progrès stratégiques dans sa contre-offensive, et que l'érosion des forces russes commence à entamer la ligne de front de Poutine, nous accentuons nos efforts pour protéger l'Ukraine sur le long terme", a commenté le Premier ministre britannique Rishi Sunak. En échange de ces garanties, précisent des sources diplomatiques, l'Ukraine prendrait des engagements sur sa gouvernance et des réformes judiciaires.

Le soutien de la France

Un rendez-vous qui intervient au lendemain d'une annonce d'Emmanuel Macron : le mardi 11 juillet 2023, le chef de l'Etat a déclaré que la France allait densifier son soutien à l'Ukraine, et notamment avec des missiles SCALP-EG. ""Compte tenu de la situation et de la contre-offensive qui est menée par l'Ukraine j'ai pris la décision d'accroître les livraisons d'armes et d'équipements et de permettre d'avoir des capacités de frappes dans la profondeur aux Ukrainiens", a-t-il avancé.