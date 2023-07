Espalion : six champions du monde et olympiques de judo attendus au dojo en octobre !

Les judokas attendent six champions du monde et olympiques en octobre. Une bonne nouvelle pour le dojo Claude Fixes qui a fermé ses portes pour la saison estivale.

Les 17 et 18 octobre, six champions du monde et olympique seront présents à Espalion. Le club de judo espalionnais prendra en charge l’organisation de l’itinéraire de ces champions. Ces journées se dérouleront de la façon suivante.

Mardi 17 octobre, les 800 élèves de primaire des écoles publiques et privées de la communauté de communes Comtal, Lot et Truyère assisteront au complexe sportif intercommunal à une initiation au judo. Le 18 octobre au matin, au centre de rééducation de l’hôpital d’Espalion, aura lieu une intervention de ces champions, le matin.

L’après-midi se déroulera un grand show réservé uniquement aux judokas de tous les clubs d’Aveyron mais aussi des départements limitrophes.

En attendant, le Judo club espalionnais avait organisé sa soirée de fin de saison. Après avoir présenté le bureau, une série de démonstrations était présentée devant un public d’environ 200 personnes. Cette présentation avait pour but de présenter les résultats d’une année de pratique de judo.

Cinq tableaux allant des babys aux adultes se sont enchaînés. Les lions, pour les babies judo, avaient un maquillage de tête de lion. Puis les pirates, habillés comme il se doit, leur ont succédé, suivis par les enfoirés.

Puis des rebelles composés de benjamins et les minimes firent une démonstration de chute avant par-dessus un katana (sabre japonais) placé à une hauteur d’environ un mètre tenu par Roland Girbal (responsable technique).

Ce katana était factice, mais cela a permis à l’ensemble du public de voir les prouesses des rebelles. Pour conclure, ce fut le groupe des adultes qui a rejoint les tatamis.

Remise des trophées

Toute cette soirée a été gérée et menée de main de maître par Roland Girbal, aidé pour la partie musique, par Nicolas Ulern.

Comme chaque année, une remise des trophées Bohringer et Edmond Verdu a eu lieu.

L’objectif était de récompenser deux jeunes judokas, les plus méritants, pour leur assiduité aux cours, leur progrès durant l’année écoulée.

Pour l’année 2022-2023, les récompensés furent pour le trophée Bohringer, Lily Lacan et pour le trophée Edmond Verdu, Noah Pélamourgues. Un vin d’honneur a terminé cette soirée.