Olemps. Le parc du Manoir a accueilli la "fête de la famille"

Samedi matin la responsable du Relais petite enfance, Nathalie Lessut, avait organisé une première "fête de la famille" dans le parc du Manoir.

Y étaient conviées une centaine de personnes comprenant la quinzaine d’assistantes maternelles de la commune, les enfants qu’elles accueillent ainsi que leurs parents mais également ceux des crèches.

Sous le signe de l’Afrique

Cette première édition était placée sous le signe de l’Afrique et plusieurs ateliers étaient proposés : lectures sous la tente avec Nelly et Laurence qui avaient apporté de nombreux livres sur la savane et ses animaux déambulation photographique, décoration de masques tribals, maquillage pour petits et grands et musique avec les percussions africaines d’Anani. Et c’est en famille – parfois trois générations étaient représentées- que petits et grands ont pu s’initier au balafon, dum-dum, maracas ou djembé.

Une animation qui a séduit et a permis aux familles de partager un bon moment, dans un contexte totalement différent, avec les nounous et la directrice du RPE, ravie de voir le succès de son initiative.

Un buffet, préparé par un traiteur sénégalais était également offert, permettant de tester jus de gingembre et bissap et de nombreuses bouchées plus délicieuses les unes que les autres !