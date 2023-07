Decazeville. Les inscriptions pour la journée Koh-Lanta sont ouvertes

Dans le cadre de sa mission d’accueil et d’animation auprès des habitants du territoire, l’équipe du Centre social et d’animation locale Decazeville communauté propose une sortie ludique le jeudi 27 juillet à Flagnac (Port de Lacombe). Elle comprend un pique-nique et un après-midi "Koh-Lanta".

Une journée de partage et d’aventures animée par Sébastien Cazelle et Armelle Devourdy (Expert Sport Nature). Attention, il faut se munir de vêtements et chaussures adaptés pour les "épreuves koh-lantesques !" : tir à l’arc, corde, course d’orientation, les poteaux, casse tête…

Transport possible au départ de Decazeville. Gratuit et ouvert à tous, avec ou sans enfant.

Renseignements et inscriptions au centre social Decazeville communauté au 05 65 47 96 73