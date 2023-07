Manhac. Une sortie découverte sur les coteaux du Fel

C’est dans le cadre d’un partenariat entre la LPO et la Fédération française de randonnée pédestre, qu’a eu lieu une sortie, sur la réserve, avec la présidente du comité départemental FFRandonnée, Geneviève Fuertès, et une quinzaine de membres du club des sentiers de Pays de Manhac. Situés dans le Nord Aveyron, dans la vallée du Lot en aval de la confluence entre Lot et Truyère, les coteaux du Fel sont constitués de forêts, de prairies anciennes, de landes et d’escarpements rocheux… Ces habitats naturels sont autant de zones refuge pour la flore et une faune exceptionnelles. La région Occitanie a reclassé la réserve naturelle régionale des coteaux en 2022, protégeant ainsi 123 ha de milieux naturels, contre 80 ha précédemment en 2021. Cet espace protégé unique en Aveyron est géré par LPO Occitanie délégation territoriale Aveyron.