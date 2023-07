Féria de Rodez : plusieurs routes fermées, comment circuler en centre-ville vendredi et samedi ?

Voici les rues dans les lesquelles les entrées et les sorties sont filtrées, autour de la place d'Armes où se préparent les festivités.

Après le défilé du 14-Juillet à Rodez de la place des Rutènes jusqu'à l'avenue Victor-Hugo, place à la féria de la place d'Armes. Des concerts, un feu d'artifice et des déambulations sont au programme ce vendredi et ce samedi sur la place d'Armes. Ils seront certainement très nombreux à se retrouver pendant ces deux jours de fête, la circulation a donc été modifiée dans le centre-ville.

Il n'est plus possible d'accéder à la place d'Armes en véhicule, les entrées et sorties sont filtrées au niveau de l'avenue Victor Hugo, du boulevard d'Estourmel et du boulevard Gambetta. Les automobilistes qui remontent de la rue Béteille ne peuvent pas non plus entrer sur la place d'Armes, la route est coupée juste après la déviation qui remonte la rue Cabrières.

À l'occasion du grand prix cycliste de la ville de Rodez à 18 heures, l'avenue Victor Hugo est également bouclée.

Le programme des animations

Les concerts vont commencer dès 18 heures ce vendredi, on vous rappelle le programme :

18 heures : concerts sur les terrasses de la place d'Armes avec Fiesta y Compas

20 heures : concert sur la Grande scène RAZPOP

22 h 30 : concert sur la Grande scène WEPA WEPA

23 heures : feu d'artifice visible depuis la place d'Armes

1 heure : DJ set AVEC KILLKAW

Le programme de samedi :

- Dès 6 heures : marché traditionnel

- 10 heures : déambulation dans toute la ville de la Bandas HARMONIE de Marcillac

- 19 heures : déambulation du JAYJAY BRASS BAND Place d'armes

- 21 h 30 : concert sur la Grande scène LES YEUX D'LA TETE

- Minuit : DJ OYKA