Festivités et animations : le programme en Aveyron vendredi 14 et samedi 15 juillet

On liste les bons plans du week-end et ce qui est prévu en Aveyron pour le 14 juillet !

Vendredi 14 juillet

Baraqueville.

- Ouverture guinguette, de 18 heures à minuit, sur les bords du Val de Lenne.

Bozouls.

- Concours de pétanque en doublettes formées, à 20 h 30, au boulodrome du parc Layrac.

Brommat.

- Visite guidée du moulin de Burée, de 14 heures à 18 heures.

- Vide-greniers, de 8 heures à 18 heures, à la Prade Bruel.

Campagnac.

- Bal du 14 juillet animé par Guilhem Musette ; 22 h 30, feu d’artifice,

Cassagnes-Bégonhès.

- Ouverture du jardin de Mourot.

Clairvaux-d’Aveyron.

- Concours de pétanque.

Coussergues.

- Vide-greniers et vide-dressing.

Decazeville.

- Marché gourmand animé par le groupe DDT Blues trio suivi d’un bal avec Podium Équinoxe ; feu d’artifice, à 19 heures, sur la zone des Équipages.

Durenque.

- Visite du moulin de Roupeyrac, de 14 h 30 à 18 h 30.

Espalion.

- Visite du château de Calmont, de 10 h 30 à 19 h 30.

- Ouverture du musée du Rouergue, de 10 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 18 heures, place Frontin (anciennes prisons).

- Ouverture du musée Vaylet et du scaphandre, de 10 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 18 heures.

- Concours de pétanque en doublette, à 20 h 30, au foirail.

- Ouverture de la chapelle des Pénitents, de 10 heures à 12 heures.

Estaing.

- Marché nocturne gourmand, sur l’esplanade du foirail.

Goutrens.

- Visite de l’espace Georges-Rouquier, de 14 h 30 à 18 h 30.

Grand-Vabre.

- Animations avec les groupes « La Sourdoreille » et « No Réso », repas et feu d’artifice,

Lacroix-Barrez.

- Ouverture du château de Valon, de 14 h 30 à 18 h 30.

Laissac.

- Cinéma en plein air, film « Pour l’honneur », à 21 h 45, à l’espace de l’Ilot Vigarié.

Marcillac-Vallon.

- 19 h 30, repas champêtre animé par la chanteuse Christine Dernichelis ; 23 heures, retraite aux flambeaux suivie du feu d’artifice ; bal avec Les Potos,

Montrozier.

- Concours de pétanque, à 20 h 30, au stade de Gages.

Mur-de-Barrez.

- Soirée musette et Electro swing et fête foraine.

Najac.

- Marché aux puces, sous les arcades.

Naucelle.

- 20 heures, brasucade ; 21 heures, disco « Animations 12 » ; repas ; 23 heures, feu d’artifice,

Onet-le-Château.

- Concours de pétanque en triplette, à 14 h 30, sur la place des œillets.

Prades-d’Aubrac.

- Ouverture du lac des Picades, de 9 heures à 18 h 30.

Privezac.

- Vide-greniers et bourse à la puériculture, de 9 heures à 18 heures, sur le site du plan d’eau.

Réquista.

- Fête de la truite : animation musicale avec Maxime et Vincent, de 12 heures à 22 heures, sous la halle couverte.

Rignac.

- Cinéma en plein air, projection du film « Marinette », à 21 h 30, au terrain de quilles de l’espace André-Jarlan.

Rodez.

- Brocante, de 8 heures à 17 heures.

- Concert avec Goska Isphording, à 21 heures, à la chapelle royale.

- Festivités : 11 heures, défilé militaire ; 18 heures, Grand prix cycliste ; concert avec « Fiesta y Compas » ; 20 heures, féria ; concert avec le groupe Razpop ; 22 h 30, concert avec « Wepa Wepa » 22 h 45, feu d’artifice ; minuit, concert avec Killkaw, sur la place d’Armes.

- Soirée chansons brésiliennes, à 20 h 30, à La Menuiserie.

Saint-Amans-des-Cots.

- Bal des pompiers animé par « Lilo’Moov ; repas, à 19 h 30, sur la place de l’église.

Saint-Christophe-Vallon.

- Exposition de Claudine Cayzac à la bibliothèque.

Saint-Geniez-d’Olt.

- Fête à Sarnhac ; 19 heures repas ; 20 heures, animation musicale avec Olivier Teyssèdre,

Saint-Léons.

- Marché nature au cœur du village.

Sainte-Geneviève-sur-Argence.

- Soirée festive, à 18 heures, au café du Riols.

Sainte-Juliette-sur-Viaur.

- Concours de pétanque, à 19 heures, sur la place du village.

Salles-la-Source.

- Ouverture de l’église Saint-Paul, de 10 heures à 18 heures.

La Salvetat-Peyralès.

- Soirée tapas, concert, 21 h 30, retraite aux flambeaux ; 23 heures, feu d’artifice,

Sauveterre-de-Rouergue.

- Marché de producteur de pays et bal trad, de 18 heures à 22 heures.

- Visite aux flambeaux de la bastide, à 21 heures.

Sébazac-Concourès.

- Ball-trap, à 10 heures, sur le causse de Concourès.

Thérondels.

- Marché nocturne des producteurs, à 19 heures, place des tilleuls.

- Vide-greniers.

Samedi 15 juillet

Baraqueville.

- Ouverture guinguette, de 18 heures à minuit, sur les bords du Val de Lenne.

Belcastel.

- Concert avec « i Trio », à 17 h 30, en l’église.

Campouriez.

- Repas suivi d’un concert avec « les Z’uns l’autre » ; feu d’artifice, à 19 h 30.

Cantoin.

- Repas suivi d’un concert avec le groupe « les humeurs cérébrales », à 19 heures, à Vines, au musée de la cornemuse.

Cassagnes-Bégonhès.

- Ouverture du jardin de Mourot.

Durenque.

- Visite du moulin de Roupeyrac, de 14 h 30 à 18 h 30.

- 4e édition du trail nature « la Roukamina » ; 20 heures, repas, à 16 heures, départ des moulins de Roupeyrac.

Espalion.

- Visite du château de Calmont, de 10 h 30 à 19 h 30.

- Ouverture du musée Vaylet et du scaphandre, de 14 heures à 18 heures.

- Ouverture de la chapelle des Pénitents, de 14 h 30 à 18 h 30.

Estaing.

- Concours amical de pétanque, à 18 h 30, au foirail.

Le Fel.

- Concert de flûtes, à 20 h 30, en l’église de Roussy.

- Rencontres musicales du Pays d’Entraygues ; concert avec le duo « Mlle GLC », à 20 h 30, en l’église de Roussy.

Goutrens.

- Visite de l’espace Georges-Rouquier, de 14 h 30 à 18 h 30.

Lacroix-Barrez.

- Ouverture du château de Valon, de 14 h 30 à 18 h 30.

Laguiole.

- Apéro-concert avec le groupe « Carton Rouge », à 19 heures.

Montrozier.

- Fête des fouilles de Roquemissou, visite du musée et animations diverses, de 9 h 30 à 18 h 30.

Mur-de-Barrez.

- Fête : 8 h 30, déjeuner tête de veau ; 14 heures, concours de pétanque ; 19 heures, apéro concert avec « Duo Angharad » ; 20 heures, repas couscous ; 22 heures, soirée électro.

Najac.

- Festival d’Autan ; concert avec l’ensemble « Les Passions », à 21 heures, à l’église romane de la Savetat-des-Carts.

Naucelle.

- Concert avec le groupe « Mrg Moussaka & DJ Coco, à 19 h 30, sur la place du Ségala.

Prades-d’Aubrac.

- Ouverture du lac des Picades, de 9 heures à 18 h 30.

Rignac.

- Cinéma en plein air, projection du film « Marinette », à 21 h 30. au terrain de quilles de l’espace André-Jarlan.

Rodez.

- Visite de la partie basse de la cathédrale et du clocher, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.

- 10 heures, déambulation autour du marché avec l’Harmonie de Marcillac ; 16 heures, démonstration de clubs sportifs ; 19 heures, groupe Jay-Jay brass brand ; 21 h 30, concert.

Saint-Christophe-Vallon.

- Exposition de Claudine Cayzac à la bibliothèque.

Saint-Saturnin-de-Lenne.

- Fête : 14 h 30, concours de pétanque ; 20 heures, apéro concert avec « La Carriole » ; 23 heures, bal disco avec podium DMN.

Sainte-Juliette-sur-Viaur.

- Concours de pétanque, à 19 heures, sur la place du village.

Salles-la-Source.

- Ouverture de l’église Saint-Paul, de 10 heures à 18 heures.

- Fête à Pont-les-Bains ; soirée moules-frites animée par les groupes « Les Duganels » et « Les Potos », à 20 heures.

Sébrazac.

- Soirée choux farcis animée par l’orchestre Domergue, à 20 heures, à la salle des fêtes.

Sénergues.

- Fête : 9 heures, rando quad et 3e course des Sénerguèmes, course à pied ; 14 h 30, concours de pétanque ; 20 h 30 soirée paella animée par le groupe Lol.

Trémouilles.

- Fête à Saint-Hilaire ; rando VTT ; 20 heures, apéro concert avec le groupe « La Sourdoreille »,

Vabre-Tizac.

- Fête de Tizac ; 12 heures apéritif ; 20 h 30, repas dansant animé par Véronique Pomiès,

Valady.

- Fête à Nuces ; 18 heures, marché de producteurs de pays ; soirée musicale animée par « Duo La Purée » et « DJ Oelsempler ».

- Marché des producteurs de pays, de 18 h 30 à 23 heures, sur la place de l’église de Nuces.

Vitrac-en-Viadène.

- Soirée « vinyle, apéro-tapas », animation avec « Digital Power », à 19 heures.