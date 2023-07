Grâce à un appel au don, Oasis a pu recevoir cette opération très coûteuse mais qui était essentielle pour la jeune chienne.

"La pose de la prothèse de hanche est une véritable réussite, tout s'est très bien passé" se réjouit la SPA de Rodez. Le refuge avait lancé un appel à la solidarité afin de permettre à Oasis, une jeune chienne âgée d'un an, de se faire opérer.

Lors de son arrivée cette année, les responsables de la SPA avaient remarqué qu'Oasis boitait et souffrait du bassin. Il s'est avéré qu'elle était atteinte d'une dysplasie coxo-fémorale bilatérale sévère, et une prothèse totale de hanche pourrait soulager l'animal. Mais le coût de la première opération était un frein à la santé de l'animal...

Fort heureusement, grâce à la générosité de nombreux donateurs, 4 285 euros ont pu être récoltés ! De quoi couvrir une grande partie des frais qui s'élèvent à 4 999,79 euros.

Deuxième opération dans les prochains mois

Vendredi 14 juillet, la SPA de Rodez a récupéré Oasis à l'hôpital vétérinaire Languedocia à Montpellier (Hérault). "Maintenant Oasis va devoir se reposer pour reprendre des forces et apprendre à gérer cette nouvelle mobilité. Nous l'avons installé confortablement dans une pièce où elle peut profiter de la clim. Nous allons prendre bien soin d'elle pour limiter la douleur".

Le refuge adresse un énorme remerciement aux donateurs qui ont permis cette opération. "Nous voulons tellement lui offrir une vie meilleure, sans douleurs et sans boiterie". Une deuxième opération sera nécessaire "dans 4 ou 5 mois si tout se passe bien", et un nouvel appel aux dons devrait être lancé. L'argent récolté servira à financer cette deuxième intervention, les soins qui en découleront, les médicaments et la rééducation.

Pour envoyer un don par courrier à l'adresse suivante : Chemin Comps d'Inières, 12850 SAINTE RADEGONDE avec évidemment l'ordre indiqué. Précisez également que votre don est destiné à notre chienne Oasis.