Luc-la-Primaube. Un moment de convivialité et d’échange entre jardiniers sur le terrain du Champ Grand

Samedi dernier, les jardiniers de l’association Jardeco présidée par François Brossard se sont retrouvés sur le terrain du Champ Grand qui regroupe 31 jardins familiaux d’une superficie allant de 80 m2 à 178 m2, pour une matinée de nettoyage suivie d’un repas partagé sous les arbres.

Un bon moment de convivialité et d’échange entre jardiniers. En famille ou entre amis, cultiver et jardiner est très vite devenue une passion pour les familles qui se sont lancées dans l’aventure en 2019.

Aujourd’hui, c’est avec un immense plaisir que tous voient pousser salades, pommes de terre, courgettes, radis, tomates, haricots verts, petits pois ou fraises.

Ces jardins familiaux ont également vocation à rendre le cadre de vie plus agréable et plus utile au quotidien des jardiniers en les impliquant dans le projet de gestion et d’animation du lieu.