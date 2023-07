Onet-le-Château. Ils ont roulé pour promouvoir le tour de France féminin

Dimanche dernier, l’UCR en partenariat avec la Ville d’Onet-le – Château a organisé la randonnée "Cyclo promotion féminines Onet-le-Château Tour de France Femmes 2023". Pour Vélo 2000 Onet, une fois n’est pas coutume, ils ont fait de la route ! Ainsi, quatre d’entre eux étaient au départ ce dimanche matin : Faustine, leur représentante féminine et Stéphane se sont lancés sur les 35 km, Antton et Jacques sur le 62 km. Les circuits faisaient plus ou moins le tour de la commune, avec un bon dénivelé, pour une belle sortie dominicale qui leur a permis de rouler avec d’autres cyclistes. La Ville d’Onet-le-Château les a reçus avec café et fouace le matin, boissons et ravitaillement au retour (rafraîchissements appréciés vu la température). Le club remercie l’UCR pour cette belle organisation, Onet-le-Château pour sa logistique et les clubs du Ruthénois pour leur présence. La prochaine étape est à Rodez le 26 juillet pour l’arrivée des professionnelles et à Onet-le-Château le 27 juillet, pour un départ vers Albi ! Deux jours d’animations où les femmes seront mises à l’honneur. Venez découvrir le cyclisme dans une fan zone ouverte au public sur le parvis de l’Athyrium, avec retransmission de l’étape sur écran géant !