Aveyron : les sapeurs-pompiers de Rodez s’illustrent aux championnats de France de parcours sportif

À Saint-Etienne, huit soldats du feu ont porté les couleurs ruthénoises lors des championnats de France de parcours sportif et des épreuves athlétiques des sapeurs-pompiers.

Se dépasser et se surpasser, c’est une mission naturelle pour les pompiers. Des valeurs également prépondérantes dans le monde du sport. Alors les soldats du feu n’hésitent jamais à redoubler d’efforts et à mettre en valeurs leurs caractéristiques athlétiques. C’est dans ce cadre que chaque année, des championnats nationaux mettent aux prises les pompiers sont organisés.

Au début de ce mois de juillet, c’était à Saint-Etienne qu’ont eu lieu les championnats de France de parcours sportif et d’épreuves athlétiques des sapeurs-pompiers. Et les Ruthénois étaient dignement représentés. Au nombre de huit, ils ont fièrement porté les couleurs de la ville durant ces compétitions.

Les résultats

- Lucie Vidal, jeune sapeur-pompier est vice-championne de France au parcours sportif dans la catégorie junior féminine.

- Adèle Bernard, jeune sapeur-pompier termine sixième au parcours sportif dans la catégorie junior féminine.

- Aurélia Auguste, sapeur-pompier volontaire termine quatrième au parcours sportif dans la catégorie sénior féminin.

- Aurélie Alvernhe termine dixième au parcours sportif dans la catégorie vétéran féminin.

- Axel Amaro, termine septième au parcours sportif dans la catégorie cadet.

- Olivier Carpe termine 39e au parcours sportif dans la catégorie vétérans masculins.

-Thibault Bousquet termine septième au grimper de corde dans la catégorie sénior masculin.

- Océane Cambiayre termine septième au lancer de poids dans la catégorie senior féminin.