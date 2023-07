Basket-ball : l'équipe de France de Leïla Lacan défaite par l'Espagne en phase de poule du Mondial U19

Dimanche 16 juillet, pour leur deuxième match de poule, les Françaises se sont inclinées 59-72 face aux Espagnoles, qui prennent la tête du groupe A.

Après une première victoire écrasante, une défaite. Si l'équipe de France de Leïla Lacan avait commencé du bon pied en venant à bout 96-42 de l'Argentine en guise d'entrée dans le Mondial U19, leur deuxième match de poule leur a moins souri. Dimanche 16 juillet, les Bleuettes ont perdu 59-72 leur duel avec l'Espagne, avec qui elles partageaient la tête du groupe.

Les Espagnoles ont frappé fort d'entrée en terminant le premier quart-temps avec 13 points d'avance (11-24). Elles ont accentué encore un peu l'écart avant le retour aux vestiaires, mettant plus de 20 points, contre 12, aux Françaises (23-44 à la fin du deuxième quart-temps). Lacan et ses partenaires ont bien pris les deux derniers quart-temps à leur avantage, mais les locales de la compétition qui se déroule autour de Madrid, avaient déjà mis la barre trop haut. Individuellement, l'Aveyronnaise 28'16 de la rencontre et a marqué 10 points.

Et grâce à ce succès, l'Espagne prend les rênes seule du groupe A avec 4 points. La France la talonne avec ses trois points. Son prochain et ultime match de la phase de groupe aura lieu mardi 18 juillet à 20h45 face à l'Australie, actuel troisième.