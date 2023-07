Salles-Curan. Générations Mouvement fête l’amitié

De nombreux clubs de l’Aveyron s’étaient donné rendez-vous au Domaine de Gaillac au cœur du Larzac pour la fête de l’amitié annuelle organisée par la Fédération départementale. Surprise en arrivant : un nombre impressionnant de chevaux tout autour du site, destinés au spectacle et à la tauromachie. Pour Salles-Curan, 17 adhérents ont participé, le déplacement s’étant fait en covoiturage et avec le mini bus mis à disposition par la commune.

Dès le matin un groupe de marcheurs courageux s’est élancé jusqu’à La Couvertoirade couvrant 11 km aller et retour.

À 13 heures, dans la grande salle du restaurant (ancienne bergerie entièrement rénovée) plus de 300 convives se sont rassemblés pour le partage d’un bon repas. Dans l’après-midi ce fut la découverte du musée des traditions (grande exposition des différentes scènes de la vie d’un village d’autrefois) et pour terminer le spectacle cabaret-équestre qui émerveilla tous les spectateurs. Beau temps et bonne ambiance : ces rencontres-là sont à renouveler.