Actrice et chanteuse iconique, Jane Birkin est décédée à l'âge de 76 ans. La mère de Charlotte Gainsbourg avait récemment annulé des concerts.

Jane Birkin n'est plus. Actrice et chanteuse de renom, elle est décédée à l'âge de 76 ans, comme l'ont annoncé nos confrères du Parisien, ce dimanche 16 juillet 2023.

Des concerts récemment annulés

Fin mai dernier, la chanteuse avait annoncé qu'elle annulait tous les concerts et animations prévus en été, pour des raisons de santé. Jane Birkin avait donné rendez-vous à ses fans en automne. "Je me rends compte qu'il me faut encore un peu de temps pour être de nouveau capable d'être sur scène et avec vous", écrivait-elle le 26 mai.

Un duo de légende avec Serge Gainsbourg

Née à Londres, Jane Mallory Birkin, de son nom complet, pose le pied en France à la fin des années 1960. Et fait une rencontre qui fait véritablement basculer sa vie : elle croise la route de Serge Gainsbourg, avec qui elle formera un couple pendant plus de 10 ans.

La liaison entre ce duo devenu iconique accouche d'abord d'un single qui entrera dans l'histoire : Je t'aime... moi non plus. Le titre, sorti en 1969, deviendra notamment numéro 1 au Royaume-Uni.

Durant leur idylle, Jane Birkin et Serge Gainsbourg vont avoir un enfant : Charlotte Gainsbourg, qui naît en 1971. Le couple se sépare en 1980.

256 chansons dans son répertoire

La chanson a été l'un des moteurs de Jane Birkin, qui ne comptait pas moins de 256 titres dans son répertoire. Mais au cinéma aussi, la Londonienne de naissance s'est illustrée. Et plus d'une fois. La Pirate (1984), Comédie ! (1987), La Belle Noiseuse (1991) ou encore Mariées mais pas trop (2003) pour ne citer qu'eux : la liste des films dans lesquels figurait la mère de Charlotte Gainsbourg est également très, très fournie.

Passée en Aveyron

Durant sa riche carrière, la chanteuse a fait vibrer l'Aveyron : la Britannique avait donné un concert sur la scène de la salle des fêtes d'Onet-le-Château, il y a quasiment 20 ans : c'était le 26 octobre 2004.

Décédée à Paris

Selon nos confrères du Parisien, l'actrice et chanteuse a été retrouvée sans vie, à son domicile parisien, ce dimanche 16 juillet 2023. Elle avait fêté son 76e anniversaire le 14 décembre dernier.