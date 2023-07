Elle a marqué bien des générations. Star de cinéma, chanteuse et ancienne compagne de Serge Gainsbourg, l'ex-fan des sixties s'est envolée ce dimanche 16 juillet en laissant un legs de quelque 256 chansons.



De "Di Doo Dah", clin d'œil au "pou pou pidou" chantée par Marilyn Monroe au toride "69 Année Erotique", voici quelques une des plus belles chansons du répertoire de Jane Birkin.

Di Doo Dah (1973) Les dessous chics (1983) Baby Alone in Babylone (1983) Fuir Le Bonheur De Peur Qu'il ne se Sauve (1983) Quoi (1986) Ex-Fan Des Sixties (1978) Jane B. (1969) Baby Lou (1983) Amours Des Feintes (1990) Je T'aime... Moi Non Plus (1969) 69 Année Erotique (1968)