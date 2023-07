Jane Birkin : "Sur scène, je suis vraiment heureuse"

L'artiste franco-britannique décédée dimanche16 juillet à l'âge de 76 ans avait accordé un entretien à nos confrères de Midi Libre en janvier 2023. Extraits.

Ce qui la motive pour continuer

Ben, les gens ! Ça a toujours été les gens ! Toucher les gens… J’ai récemment fait un concert à Oslo où je ne suis pas sûre qu’ils comprennent tout ce que je chante, puisque tout est en français à part quelques chansons à moi en anglais. Mais les gens, à la fin, étaient tellement émus, ils m’ont dit qu’ils ne l’avaient jamais été autant à un concert. Je me suis dit que de toucher les gens comme ça, c’est une telle chance ! Pouvoir chanter des chansons comme celles de Serge, tellement denses, tellement à tout le monde…

Son rapport au public

Je me rends compte que c’est sur scène que je suis vraiment heureuse : quand je suis pendant une heure et demie devant les gens, et avec eux, dans un spectacle formidablement construit par Étienne Daho. Je sais exactement ce que je fais, j’ai beaucoup de chance d’avoir avec moi sur scène les musiciens du disque Oh ! Pardon, tu dormais…

Sa dernière tournée très pop

Ah ça, c’est totalement Étienne (Daho) ! Il me voulait quand j’avais les cheveux raides. Il ne voulait plus entendre parler des boucles et des cheveux courts, ça faisait trop “madame” pour lui. Il voulait que j’apparaisse comme ça sur la chanson Jane B. Je suppose que c’est ce qu’il aimait de moi. C’était d’ailleurs audacieux de sa part de prendre d’entrée la mélodie de Je t’aime… moi non plus et de la transformer en Jane B., c’est un régal, ça !

Son bonheur mélancolique

Étienne m’a empêché d’avoir une nostalgie terne et triste ; ce que j’aurais pu si j’avais écrit les chansons toute seule. Peut-être aurais-je été tentée d’aller vers le drame, le chagrin… Certaines chansons de Oh ! Pardon, tu dormais… sont très noires. Certains souvenirs sont forcément un peu tristes. J’aurais pu faire un disque tout comme ça. Mais non, non, non, il ne voulait pas. Il voulait qu’il y ait de la vie dedans. Je le dois à Étienne, ça !

Le documentaire réalisé par sa fille

Je l’ai remerciée pour ce Jane par Charlotte. Elle m’a permis d’avoir un rôle comique et c’est tout ce dont j’avais envie. Mais on nous en donne de moins en moins, naturellement, et quand vous faites un film dramatique, on pense que vous avez définitivement changé de registre. Alors qu’en fait, on est les deux : on est dans une situation monstrueuse à l’hôpital, soudain le brancard se coince dans l’ascenseur et on rigole !

Son accent et le cinéma

On m’a proposé un rôle que je n’ose pas faire. Ce sont les Anglais qui me l’ont proposé. Mais c’est difficile de me mettre dans les films parce qu’il faut toujours trouver une raison qui justifie que j’aie cet accent. Dans le film, par exemple, avec Yvan Attal (Maestro(s), NDLR), j’aurais pu jouer la femme d’Arditi, après tout, mais d’où je serais venue pour avoir cet accent ? Je ne peux pas faire partie d’une famille française normale, donc je ne peux pas faire la grand-mère, la mère, la belle-mère… Quand j’étais très jeune, je me souviens avoir été très triste parce que tout ce que je voulais, c’était faire ce film qui s’appelait Le Retour de Martin Guerre et je ne comprenais pas pourquoi on ne m’avait pas prise. Ensuite, je me suis rendu compte qu’au Moyen-Âge, telle que j’étais, j’aurais forcément été l’ennemie…

La Monarchie britannique

Je crois que cela continue de souder les Anglais ensemble. Pendant le Covid, la reine a été celle qui a le mieux parlé, en tout cas, mieux que Boris Johnson ! Alors tant que ça reste comme ça, que ça réconforte, que ça aide à passer les mauvais moments, c’est tant mieux…