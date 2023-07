Disparition de Jane Birkin : pluie d'hommages après le décès de l'Anglaise préférée des Français

La chanteuse et comédienne Jane Birkin est morte à l'âge de 76 ans, "une icône francophone intemporelle".

L’artiste anglaise, enracinée en France, a été retrouvée morte ce dimanche à son domicile. Elle avait 76 ans. Depuis, les hommages artistiques, politiques et médiatiques se succèdent.

Étienne Daho

"Inimaginable de vivre dans un monde sans ta lumière".

Brigitte Bardot

"Dimanche 16 juillet bien triste ! J’ai un gros chagrin, Jane est partie ! Quand on est aussi jolie, aussi fraîche, aussi spontanée, avec une voix d’enfant, on n’a pas le droit de mourir. Elle reste éternelle dans nos cœurs !"

Françoise Hardy

"Je lui avais envoyé un SMS samedi, car je n'en avais pas reçu depuis fin juin. C'est Thomas (Dutronc, son fils), qui travaille dans le Midi, qui m'a informée. Ça a été un grand choc et je suis très affectée", a écrit la chanteuse auprès de nos confrères de RTL, qui a du mal à parler en raison des traitements contre son cancer du pharynx et son cancer lymphatique.

"J'espère que sa mort n'a pas été trop douloureuse car elle a assez souffert comme ça, et je pense à ses filles et à sa famille qui étaient tout pour elle".

Pierre Richard

"Jane, si drôle, si intelligente, si fragile si généreuse, si tout ! Un bout de mon cœur s’en va avec elle".

Mika

"Chère Jane, je vous aimais particulièrement, vous m’avez d’ailleurs inspiré un titre que je partagerai plus tard. Chère Jane, vous me, vous nous manquerez tant…"

Emmanuel Macron

"Parce qu’elle incarnait la liberté, qu’elle chantait les plus beaux mots de notre langue, Jane Birkin était une icône française. Artiste complète, sa voix était aussi douce que ses engagements étaient ardents. Elle nous lègue des airs et des images qui ne nous quitteront pas".

Ministère de la Culture

"Le 16 juillet 2023 disparaît l'actrice et chanteuse Jane Birkin à l'âge de 76 ans. Ses collaborations avec les plus grands (Serge Gainsbourg, Etienne Daho ou encore Agnès Varda) ont fait d'elle une icône francophone intemporelle".

Élisabeth Borne

"Une icône inoubliable, une voix et un charme unique. Tristesse d’apprendre la disparition de Jane Birkin. Par sa musique et son talent, elle aura transcendé les générations. Merci pour les émotions suscitées et cet héritage qui vivra éternellement".

Cyril Féraud

"Je ne veux pas y croire. Ton élégance, ta sensibilité, ta sincérité et ta voix reconnaissable entre mille, vont tellement me manquer. Tu as été l’une de mes plus belles rencontres. Au revoir Madame Jane Birkin."