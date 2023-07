La Carte aux trésors : l'Aubrac en terrain jeu, voici le programme du prochain épisode

Un nouvel épisode de la fameuse "Carte aux trésors" va mettre les projecteurs sur l'Occitanie, et plus particulièrement sur une zone phare de l'est de la région : l'Aubrac !

Célèbre jeu télévisé de France 3, la Carte aux trésors fait escale en Occitanie pour un numéro inédit, mercredi 19 juillet 2023. Elle fera honneur à un espace que l'on ne présente plus : l'Aubrac ! "Les plaines d'Irlande ou les forêts canadiennes" "Notre zone de jeu s'étendra au sud du Massif central, depuis les plateaux de l'Aubrac jusqu'aux Cévennes en passant par la vallée du Lot, Marvejols, Mende et les gorges du Tarn", présente France Télévisions. Et au moment d'évoquer l'Aubrac, les compliments sont de sortie, évoquant "les lacs sublimes et les paysages qui rappellent les plaines d'Irlande ou les forêts canadiennes". C'est bien connu : l'Aubrac s'étend sur trois départements, que sont l'Aveyron, la Lozère et le Cantal. Mais pour cette Carte aux trésors, c'est le deuxième territoire qui sera surtout mis en lumière. C'est d'ailleurs le nom de l'épisode : "Cap sur la Lozère". Enigmes, trésor... Des énigmes vont devoir être résolues par les candidats, au nombre de deux, dans le cadre d'une course d'orientation géante. Laure et Julien partiront ainsi à la conquête de la fameuse "rose des vents", afin de remporter le Trésor d'une valeur de 5 000 euros. Les prétendants peuvent utiliser un hélicoptère pour se déplacer et dénicher des indices leur permettant d'aller décrocher la victoire. Où et quand regarder l'épisode ? Le rendez-vous est d'ores est déjà fixé ! L'épisode sera diffusé mercredi 19 juillet 2023 à 21h10, sur France 3.