"Une situation préoccupante" : en Aveyron, 65 conducteurs interceptés pour excès de vitesse, 4 roulaient au-dessus des 180 km/h

Pas moins de 65 conducteurs ont été interpellés ce dimanche 16 juillet 2023 sur les routes d'Aveyron pour des vitesses excessives. Les gendarmes, qui parlent d'un constat "alarmant" et d'une "situation préoccupante", annoncent qu'ils vont multiplier les contrôles durant tout l'été.

65 conducteurs interceptés pour excès de vitesse au-delà de 30 km/h, 4 retraits de permis immédiat pour avoir été contrôlés à plus de 180 km/h sur des routes départementales et nationales. Voilà le bien triste bilan des gendarmes de l'Aveyron, pour la seule journée de ce dimanche 16 juillet 2023.

Les militaires, via une communication sur les réseaux sociaux, n'hésitent pas à parler "de résultats alarmants" et d'une "situation préoccupante".

"Une tendance dangereuse sur nos routes"

Et de reprendre : "Ces chiffres sont inquiétants, car ils mettent en évidence une tendance dangereuse sur nos routes. La vitesse excessive constitue l'un des principaux facteurs d’accidents".

Les contrôles vont s'intensifier

Par ailleurs, l'un des conducteurs contrôlés était également positif à l'alcool. Et présentait, toujours selon les forces de l'ordre, "un taux d’alcool important".

Les gendarmes préviennent d'ores et déjà que les contrôles vitesse et de conduite addictive "vont s'intensifier tout l'été, sans aucune indulgence, et avec la farouche volonté de préserver les vies sur les routes de notre beau département".