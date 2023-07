Disparition de Jane Birkin à 76 ans : les causes de son décès révélées par ses proches

Jane Birkin est morte dimanche 16 juillet 2023, à Paris, à l'âge de 76 ans. Ses proches ont révélé les causes de son décès.

Dimanche 16 juillet 2023, l'Anglaise préférée des Français, Jane Birkin, s'est éteinte à son domicile parisien à l'âge de 76 ans.

Trois filles

Ce mardi 18 juillet, on en sait plus sur les circonstances du décès de la chanteuse et comédienne, maman de trois filles, la photographe Kate Barry, née de sa première union avec John Barry. Cette dernière est tragiquement décédée en 2013 à l'âge de 46 ans. Charlotte Gainsbourg née de son union avec Serge Gainsbourg disparu en 1991, et Lou Doillon, qu'elle a eue avec le réalisateur de cinéma Jacques Doillon.

"Cause naturelle"

Comme l'indique RTL, l'entourage de Jane Birkin a précisé à l'AFP que son décès "était de cause naturelle".

L'agence artistique de la chanteuse, Les Visiteurs du soir, a par ailleurs indiqué que les obsèques se dérouleront dans l'intimité familiale et amicale sur invitation.

Une "bataille acharnée" contre la maladie

Lundi, dans un communiqué co-rédigé transmis par l'agent artistique de leur mère, Olivier Gluzman, à l'AFP, Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon se sont exprimées.

Les deux jeunes femmes ont salué lundi la "bataille acharnée contre la maladie" menée par leur mère, tandis que les hommages ne cessent de se multiplier. "Jane Birkin s'en est allée après 16 ans d'une bataille acharnée contre la maladie. Depuis son AVC en septembre 2021, sa famille et le merveilleux personnel soignant ont été à ses côtés nuits et jours", écrivent-elles.

"Ce premier soir seule aura été le dernier"

"Depuis quelques jours, elle marchait de nouveau, était motivée de reprogrammer son Olympia et avait décidé de reprendre son indépendance. Ce premier soir seule aura été le dernier. Elle l'avait décidé", ajoutent-elles.

Un duo de légende avec Serge Gainsbourg

Née à Londres, Jane Mallory Birkin, de son nom complet, pose le pied en France à la fin des années 1960. Et fait une rencontre qui fait véritablement basculer sa vie : elle croise la route de Serge Gainsbourg, avec qui elle formera un couple pendant plus de 10 ans.

La liaison entre ce duo devenu iconique accouche d'abord d'un single qui entrera dans l'histoire : Je t'aime... moi non plus. Le titre, sorti en 1969, deviendra notamment numéro 1 au Royaume-Uni.