Sainte-Radegonde. Fête à Inières les 29 et 30 juillet

Cette année, le jeune comité organise, samedi 29 juillet, un bal avec AudioVision, dès 19 heures avec restauration sur place. Un parking sera à disposition tout le week-end, par conséquent le stationnement sera interdit dans le village afin d’assurer un accès aux secours. Le dimanche, traditionnel repas servi matin, midi et soir, à la carte et à table avec truites, tripous, escargots ou encore jambon braisé. L’après-midi, un grand concours de pétanque sera organisé sur la place du village et des jeux pour enfants seront installés à l’ombre de l’église. Pour finir, le soir, un bal donné par Guillaume Fric. D’autres surprises sont attendues le samedi et le dimanche mais chut… pour cela il faudra venir à la fête à Inières les 29 et 30 juillet.