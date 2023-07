Sébazac-Concourès. Football : FC Comtal a le vent en poupe

C’était en préambule de cette assemblée générale, la satisfaction affichée : le FC Comtal a réalisé "une saison extraordinaire". En ce début de séance, Florence Cayla félicitait joueurs, bénévoles, supporters pour cette belle saison et se félicitait de la bonne utilisation dont fait l’objet le terrain synthétique.

Bilan associatif

Hugo Arca se réjouissait du "gonflage du club" avec, depuis la fusion avec Lioujas, 417 licenciés dont de nombreux jeunes à l’école de foot et beaucoup de jeunes pour les accompagner. Le FC Comtal est "dans le haut du panier des clubs aveyronnais amateurs" faisait-il remarquer. "C’est un succès associatif, sportif toutes catégories. C’est le seul club aveyronnais qui possède 2 équipes féminines (36 joueuses). Le challenge, c’est d’augmenter le niveau, les formations et surtout garder cet esprit de club grâce à tous, joueurs, entraîneurs, bénévoles. C’est une grande réussite sur chaque partie du club".

Le bureau remerciait et félicitait tous les coaches, les éducateurs grâce à qui le club a obtenu de si bons résultats et obtenu un grosse progression, qui plus est, dans une bonne ambiance.

Les joueurs s’investissent et sont présents aux entraînements. Hugo Arca remerciait les filles pour la saison et les 4 années passées avec elles.

250 enfants à l’école de foot

Progression en nombre de licenciés. L’école compte 250 enfants (40 à 45 enfants dans chaque catégorie).

Le club recherche des éducateurs. 30 ont été formés les 2 dernières années mais il faut continuer. Il faut mieux encadrer les jeunes aux différents âges, leur proposer, en plus de l’apprentissage au foot, des animations annexes : stages, vacances, pique-nique, grillades…, de bons moments partagés. Il y a un besoin de structuration, de plus de lien. Trésorerie

"Le budget a gonflé" déclarait Philippe Ayrinhac, trésorier. Les dépenses ont explosé : équipements, collations, ligue, salaires, coaching, carburant… Par contre la recette des sponsors a baissé de 15 %. Un effort est à faire pour solliciter de nouveaux partenaires. De plus les recettes des animations ont baissé de 12 %. Il est important de trouver des animations supplémentaires. Il faut plus de coordination pour une meilleure maîtrise des dépenses.

Des projets

Il faut de l’ancrage dans les communes, des liens avec l’école, un meilleur accueil des éducateurs. Il faut créer des liens forts avec les mairies, créer des animations pour le club en lien avec les habitants, plus de formation, d’encadrement. Le bureau recherche des personnes supplémentaires pour étoffer les commissions et pour donner de l’aide ponctuelle. Le club compte 66 dirigeants bénévoles mais fait appel à de nouveaux candidats supplémentaires.

En fin de séance les présidents remerciaient la mairie pour son soutien et son aide.

"Le travail paye toujours. Nous avons eu 2 belles saisons, la 3e sera belle avec le travail, l’implication de tous, avec l’ambiance. Merci à tous !" déclarait Marc Guitard. Après la remise de cadeaux, c’était le verre de l’amitié avant de se quitter pour les vacances.

Excellents résultats cette saison

Équipe 1 : termine 2e en R2. Équipe 2 : monte en D1.

Équipe 3 : termine 3e en D3.

Féminines : une équipe termine 3e en R2 et la seconde 4e en D2.