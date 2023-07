Entraygues-sur-Truyère. Animations et événements au musée du Veinazès

Pendant tout l’été, le musée du Veinazès continue son exploration du monde rural au XXe siècle en présentant des nouveautés dans ses collections : le sabot dans l’art populaire. Délicatement ouvragés, sublimement décorés, ces objets du quotidien témoignent à la fois d’un savoir-faire et d’une créativité exceptionnelle. Du chef-d’œuvre d’un compagnon du Tour de France aux célèbres sabots de Bethmale, en passant par ceux d’une mariée auvergnate, ces sabots ont enjolivé la vie de la France rurale. Tous les jours : visites guidées et animées à 14 h 30, à 16 heures et à 17 h 30. Réservation conseillée au 06 46 41 75 38, places limitées. Visite guidée "jeune public" chaque mercredi à 16 h, et vendredi à 14 h 30 sur réservation. Exposition temporaire "André Puech, le peintre paysan", jusqu’au 29 septembre.