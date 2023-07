Canicule : "40°C n'est pas une température de saison", le coup de gueule des météorologistes contre les climatosceptiques

Accusées de fausser les couleurs de leurs cartes lors de l'annonce de fortes chaleurs, les chaînes de Météo s'agacent.

Depuis l'arrivée des fortes chaleurs et des vigilances canicules cet été 2023, les météorologues sont la cible de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Leur "crime" : durcir les couleurs des cartes pour "répandre la peur".

La chaîne Météo Express s'est fendue d'un communiqué en regrettant ne plus pouvoir "évoquer les températures excessives sans s'attirer les foudres des climatosceptiques". Cette polémique est aussi évoquée par plusieurs comptes météo, professionnels comme amateurs, au moment de partager des relevés de températures ou des prévisions.

"Incroyable qu'il faille se justifier sur une charte de couleurs de carte définie depuis des années...", écrit le météorologiste Guillaume Séchet, mardi 18 juillet, en commentant le poste du prévisionniste Dorian Dziadula.

Bravo @infoclimat et @DorianDziadula pour ce tweet ironique... Incroyable qu'il faille se justifier sur une charte de couleurs de carte définie depuis des années... https://t.co/Aahb5Acjlc — Guillaume Séchet (@Meteovilles) July 18, 2023

En réponse à certains postes, les météorologistes sont qualifiés de "menteurs, assassins, vendus, criminels", relève Météo Express. Tout en regrettant que ce phénomène ne soit pas que français. "En avril dernier, la météo espagnole avait publiquement appelé au respect du travail de ses employés".

AEMET en #RedesSociales



Las entendemos como un espacio de encuentro y cercanía con la sociedad, aficionados y profesionales. Compartimos nuestro trabajo y conocimiento.



Somos respetuosos con la libertad de expresión y agradecemos la interacción.

Pero todo NO vale\u26d4\ufe0f pic.twitter.com/xnyWFtBrTy — AEMET_Corporativa (@Aemet_Corpora) April 18, 2023

Accusés d'être des "propagandistes"

Les détracteurs des prévisions météo semblent s'offusquer d'apprendre qu'il fait chaud en été. Mais MétéoExpress rappelle que "40°C n'est pas une température de saison", et que ce seuil a un caractère exceptionnel. Si certains conservent le même code couleur depuis de nombreuses années, d'autres ont étendu leur plage de couleur car les anciennes légendes s'arrêtaient avant 40°C.

Le dernier bulletin de Météo France confirme que "le nombre de fois où une station du réseau principal a enregistré plus de 40°C a bondi ces dernières décennies". Par exemple depuis 2020, "les 40°C ont été franchis 25 fois par an en France", alors que cela n'arrivait "qu'une ou deux fois tous les 10 ans" auparavant.

"Quand nous ne sommes pas accusés de fausser les chiffres ou de colorier nos cartes avec des couleurs trop vives, les climatosceptiques ont l’habitude de nous taxer de propagandistes. Leur obsession ? Les futures taxes écologiques que préparerait le gouvernement. Pour eux, météorologues et climatologues seraient payés par l’État pour effrayer la population afin que les taxes soient plus facilement acceptées", décrit MétéoExpress.

En témoignent ces posts parfois très partagés sur Twitter, par des internautes qui dénoncent des "escrocs du climat" :

10 août 1998 - juillet 2023 : 25 années séparent ces deux bulletins météorologiques.



Ne vous laissez pas influencer par les escrocs du climat, leurs cartes de la honte et leurs manipulations malveillantes.

#caniculemoncul #secheressemoncul #canicule #ClimateScam pic.twitter.com/7tY4sAnm15 — Noiregoutte \ud83c\udde8\ud83c\uddf5 (@Noiregoutte) July 18, 2023

"Nous continuerons de privilégier les faits aux croyances ou aux idéologies", répond MétéoExpress. "S'il devait y avoir des records de froid, nous serions les premiers à en parler. Sauf que de nos jours, 9 records sur 10 sont des records de chaleur".

Selon Météo France, le réchauffement climatique va maintenant se poursuivre pendant au moins plusieurs décennies "quel que soit le scénario d'émission à gaz à effet de serre", et les vagues de chaleur vont être "de plus en plus fréquentes et intenses". En ajoutant : "sans politique climatique, il y a 3 chances sur 4 pour que le nombre annuel de jours de vagues de chaleur augmente de 5 à 25 jours en fin de siècle selon les régions par rapport à la période 1976- 2005".