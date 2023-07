La jeune conductrice peut dire adieu à son permis, qu'elle avait acquis récemment.

Elle n'aura pas échappé à la vigilance des gendarmes de l'Aveyron. Mardi 18 juillet 2023, une jeune conductrice a été contrôlée à 211 km/h sur l'autoroute A75 au niveau de Millau, à bord d'une voiture Volkswagen.

La conductrice de 22 ans peut dire adieu à son permis probatoire, qui limitait sa vitesse à 110 km/h. L'excès de vitesse de +90 km/h va la mener devant le tribunal judiciaire de Rodez prochainement.

Des excès de vitesse en cascade cette semaine

Les énormes excès de vitesse se sont multipliés en Aveyron en ce début de vacances. Durant le long week-end du 14, 15 et 16 juillet, la gendarmerie de l'Aveyron a contrôlé quatre personnes roulant à plus de 180 km/h sur des routes départementales et nationales. Dimanche 16 juillet, un total de 65 conducteurs ont été interceptés pour excès de vitesse.

Les militaires aveyronnais ont annoncé qu'ils allaient intensifier les contrôles tout au long de l'été "sans aucune indulgence, et avec la farouche volonté de préserver les vies sur les routes".

La vigilance est aussi de mise dans les départements voisins. Samedi 15 juillet, un motard aveyronnais a été intercepté sur l'autoroute A20 dans le Lot après avoir été contrôlé à 208 km/h.