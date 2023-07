Entraygues-sur-Truyère. Le marché des producteurs, c’est toujours un succès

Chaque mercredi, de 18 heures à 21 heures, sur la place de la République, un grand marché de producteurs labellisés, est organisé. Du début juillet jusqu’à mi-septembre, vingt-deux producteurs et artisans viennent sur la place où une équipe de bénévoles a installé tables et bancs pour accueillir les très nombreux visiteurs venus déguster farçous, charcuteries, saucisses grillées, foie gras, vins, melons, gaufres, crème de châtaignes, glaces, miel, Frénette, fromages, raisins etc.

Dans une excellente ambiance, ces soirées très appréciées, sont un lieu de rendez-vous pour la population locale et des vacanciers qui viennent parfois d’assez loin pour se régaler de produits locaux. Depuis des années, cette animation est la plus prisée par la population et remporte un immense succès.