Onet-le-Château. Les cyclistes de l’APC, sur une des étapes du Tour de France féminin

C’est la quatrième étape du Tour de France féminin, entre Cahors et Rodez qui a été choisie cette année par l’APC.

Ce sont donc 17 cyclistes répartis en 2 groupes qui ont d’abord suivi la vallée du Lot en se disant facile… facile, avant de rejoindre le département de l’Aveyron !

Les premières difficultés passées, le pique-nique a été bien apprécié du côté de Rignac, mais il restait encore les 40 km pour rejoindre Rodez et non pas direct par le Pas, mais via le Pont neuf, Colombiés, les Planques, Moyrazés, Lavernhe, Cayssiols, pour finir la côte de St-Pierre.

Tous les participants étaient heureux, mais fatigués. Malgré la canicule, ils ont continué jusqu’au pied de la cathédrale, en regrettant que l’arrivée officielle ne soit pas jugée sur cette belle avenue Victor-Hugo.

Une fois la douche réparatrice prise, tout le groupe s’est retrouvé au restaurant les Coulisses et en a profité pour remercier André, les chauffeurs des minibus et la municipalité d’Onet-le-Château pour le prêt des véhicules.

Et rendez-vous le jeudi 27 juillet dès 11 heures sur le parvis de l’Athyrium pour découvrir toutes les animations de la Fanzone et à 14 h 10 pour le départ des professionnelles en direction d’Albi…