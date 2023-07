Sébazac-Concourès. Les quilleurs étaient à l’œuvre pour le championnat individuel de l’Aveyron

Après une manche des écoles de quilles, une autre du district Palanges Comtal, la coupe d’Occitanie et le challenge féminin, le Sport quilles Sébazac a accueilli une autre compétition.

Dimanche, en effet, les meilleurs vétérans, jeunes et les meilleures féminines du département étaient sur les terrains du village pour disputer le championnat individuel de l’Aveyron.

Nombreux ont été les bénévoles à répondre présents pour tracer les terrains la veille de la compétition, monter les tonnelles, tenir la buvette, ou encore faire cuire les frites le matin.

Le club a aussi organisé un repas le midi, entre les deux manches de la journée.

Et plus de 200 repas ont été vendus ! Ce qui a donné du travail aux petites mains sébazacoises, parmi lesquelles des licenciés de l’école de quilles, pour servir les joueurs, les spectateurs et les officiels.

Le prochain rendez-vous des quilleurs sébazacois aura lieu à Lassouts ce dimanche, pour les individuels district.