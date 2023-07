Villecomtal. "Paroles de cordes" contes et kora de l’artiste Manolo

Le vendredi 21 juillet à 19 heures sera organisé un spectacle dans le parc de l’église.

"Manolo, tisse des histoires et des mélodies, tire sur les cordes, qu’elles soient vocales ou musicales pour laisser place à l’imaginaire. Des histoires qui viennent d’ici, mais qui vont ailleurs, et, partant d’ailleurs, cheminent jusqu’ici. Des mélodies douces et prenantes émanent de la kora, instrument de prédilection des griots africains. Des chants dans une langue imaginaire vous invitent au voyage. Place à la parole des cordes pour un moment simple, d’évasion…"

Durée 50 minutes Tout public à partir de 8 ans. Entrée gratuite.