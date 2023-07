Sur LinkedIn, plus de 90 % des femmes ont reçu des messages inappropriés, selon une étude

(ETX Daily Up) - C'est un constat inquiétant qu'a dressé une étude sur LinkedIn, site destiné à développer son réseau professionnel. Plus de 90 % des femmes présentes sur la plate-forme ont déclaré avoir reçu des avances, voire des messages à caractère sexuel.

Dans la messagerie de LinkedIn, les propositions d'emploi côtoient également des propositions sexuelles. C'est ce que dénonce une étude* menée auprès de plus de 1.000 utilisatrices actives sur LinkedIn aux Etats-Unis par Passport-photo.online.

D'après les éléments de l'étude, "environ 91 % des utilisatrices de LinkedIn ont reçu au moins une fois des avances romantiques ou des messages inappropriés". Et parmi ces messages, quasiment 31 % sont des propositions romantiques ou des demandes de rencontres sexuelles. Les femmes interrogées ont également déclaré recevoir des demandes d'informations personnelles ou intimes à 30 %, des compliments ou flatteries non désirés à 14 % et même des contenus explicites non sollicités à presque 12 %.

La plupart (30,23 %) disent recevoir ce genre de messages de façon mensuelle mais presque 25 % d'entre elles déclarent en recevoir quotidiennement.

Signaler et bloquer

Comment les femmes concernées réagissent à ces comportements ? Ces dernières ne laissent pas passer ces comportements sans réagir. 43,44 % d'entre elles n'hésitent pas à répondre à l'expéditeur pour souligner que le message était inapproprié. Quasiment 23 % des femmes préfèrent ignorer ou supprimer les messages, tandis que 17,21 % utilisent les fonctions de la plateforme pour signaler et bloquer les personnes à l'origine de ces messages incongrus. Si le pourcentage est plutôt faible, les utilisatrices indiquent tout de même avoir signalé et bloqué un utilisateur à cause de ce genre de messages plusieurs fois (43,24 %).

Malheureusement, ce genre de message a un impact direct sur la présence des femmes sur le réseau social professionnel. Si les femmes se sentent plus agacées à 14,75 %, indifférentes à 13,42 % ou encore confuses à 13,22 % que "violées" à presque 10 % par ce genre de message, elles préfèrent tout de même diminuer leur présence sur la plateforme. Elles sont 74,18 % à avoir limité leur activité. Une situation qui accentue encore leur manque de visibilité dans la sphère professionnelle.

Face à ces comportements inquiétants et réguliers, les utilisatrices sondées ont estimé que la plateforme LinkedIn devrait augmenter la sensibilisation et l'éducation pour des comportements plus appropriés à 39,04 %, mettre en œuvre des lignes directrices et des politiques plus strictes à 25,61 % ou même bannir les utilisateurs qui envoient de manière répétée des messages inappropriés à 22,34 %.





*Enquête en ligne auprès de 1.049 utilisatrices américaines de LinkedIn qui se connectent à la plateforme au moins une fois par semaine via un outil de sondage en ligne sur mesure en mai 2023.