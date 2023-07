Decazeville. Un nouveau roman policier pour Yoann Lombart

Yoann Lombart s’est fait connaître avec ses premiers livres sur "les histoires de Girou", qui lui ont permis de remporter le prix littéraire du Pays Noir. Il s’est attaqué aux romans policiers, un deuxième opus vient de sortir.

Dans le bureau de sa maison à Rodez, il y a des noms, des images, des dates et des fils de laine rouge qui relient tous ces éléments. Un tableau que l’on voit pour les grandes affaires policières… Et celle-là en est une. Auteur d’un roman policier, "Les Sacrifiés", publié l’été dernier, l’auteur decazevillois Yoann Lombart a eu l’idée d’autres aventures pour son héros, ce grand flic sec et noueux qui a su trouver son public à travers le département par la magie du bouche-à-oreille.

Encouragé à continuer par des libraires et des lecteurs enthousiastes, Yoann vient donc de sortir un nouvel opus cet été. On y retrouve le même personnage principal bien des années plus… tôt.

De 2001 à 1986

Dans "Les Sacrifiés", l’action se passe en 2001, au moment des attentats du 11 septembre aux États-Unis et de l’explosion d’AZF à Toulouse. Partie de Paris, l’enquête rebondit à Decazeville, Grand-Vabre, Marcillac et Rodez. Avec "L’autre Victor", on navigue essentiellement entre Rodez et Espalion en 1986. Un ancrage aveyronnais parce que l’auteur connaît bien son "pays", mais aussi parce qu’un passé secret lie le héros "Paul Orsoni/Joseph S" à ce territoire.

Au fil des romans, vous découvrirez ce passé et les secrets des uns et des autres tant les personnages qui entourent le héros sont eux aussi importants et riches. Pour "L’Autre Victor", il s’agit d’ailleurs d’une sorte de huis clos autour d’un square du tour de ville de la préfecture aveyronnaise. L’auteur s’amuse à dresser le portrait de suspects en puissance. Fan de Maupassant, Yoann Lombart a le goût de dessiner des personnages avec des mots sans concession. Mais il y a aussi de la poésie dans ses polars. Verlaine est ainsi cité et est un personnage des "Sacrifiés". C’est donc un univers riche qui est à découvrir.

Le nouveau roman de Yoann Lombart titré "L’autre Victor" est en vente au prix de 16 euros à Presse bulle à Decazeville, chez Romero à Cransac les Thermes, à la Maison du Livre de Rodez, au Leclerc Culturel d’Onet-le-Château, Librairie Syllabes à Millau, Au petit bonheur à Capdenac et bientôt à Espalion, Marcillac, Rignac ou Figeac. L’occasion de retrouver son précédent polar, "Les Sacrifiés".

Et comme l’auteur aime le contact, les retours et autres remarques concernant son travail, retrouvez-le et suivez-le sur Facebook : BAé Yoann Lombart

