Brommat. Edwige Pluchart-Maury expose ses photographies au moulin de Burée

La photographe plasticienne Edwige Pluchart-Maury présente ses œuvres, une série de 14 photos couleur du Sénégal, au moulin de Burée de Brommat jusqu’au 15 août.

Le vernissage a eu lieu récemment en présence d’un public venu nombreux, élus, population, vacanciers et en présence du photographe Éric Cabanis auteur des portraits des habitants de Brommat. Jean-Pierre Pagès, président de l’association "Au fil de l’eau-moulin de Burée" à l’initiative de cette exposition, a présenté l’artiste, ancienne circassienne, en lisant un poème d’Alexandre Romanès. Pour Edwige Pluchart-Maury, "la vie est faite de rencontres, il y a moins d’un an je ne connaissais pas l’existence de Brommat, Aujourd’hui je suis très heureuse d’exposer dans ce cadre magnifique qu’est le moulin de Burée". Le tout a été suivi d’un buffet champêtre et convivial sur les accords du pianiste Pierre Duclay.

L’exposition a lieu jusqu’au 15 août, les lundis, mardis, jeudis et vendredi de 14 heures à 18 heures.

Entrée libre. Renseignements : Jean-Pierre Pagès au 06 30 96 34 87.