Fourgon de Vinci coupé en deux sur l'A9 : une simple amende de 135 € pour non-respect du corridor de sécurité

Le véhicule d'un patrouilleur Vinci a été percuté et broyé sur l'autoroute A9 mercredi 18 juillet alors qu'il portait assistance à un chauffeur routier.

Il s'agit du 29e fourgon patrouilleur Vinci percuté depuis janvier 2023 sur les autoroutes de France.

29e fourgon percuté depuis janvier

Un chiffre qui fait froid dans le dos et qui provoque incompréhension et colère du gestionnaire Vinci Autoroutes.

Mardi 18 juillet, un drame a été évité sur l'autoroute A9, dans l'Hérault. Un fourgon qui était en plein intervention a été littéralement broyé par un autre camion.

"Le choc"

Fort heureusement, le patrouilleur Vinci ne se trouvait pas dans son véhicule au moment de l'impact puisqu'il était en train d'intervenir auprès d'un poids lourd tombé en panne.

?Ce fourgon percuté est celui d'un de nos patrouilleurs. Il a été heurté aujourd'hui sur l'@A9Trafic

entre Lunel et Montpellier. Notre collègue n'est pas blessé mais fortement choqué. Il s'agit du 29e heurt de fourgon sur le réseau #VINCIAutoroutes depuis le début de l'année. pic.twitter.com/zcwPDf1HEP — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) July 18, 2023

Le poids lourd qui a "broyé" le véhicule s'est arrêté quelques dizaines de mètres plus loin, lui aussi touché.

"Son conducteur n'a pas été blessé. Il ne roulait pas en excès de vitesse, les tests d'alcoolémie et de stupéfiants se sont avérés négatifs. Une enquête a été menée par le peloton de gendarmerie de l'A9 de Poussan. Et celle-ci n'a mis en évidence que le non-respect du corridor de sécurité, rapporte Midi Libre. Les temps de pause ne sont pas non plus en cause.

Il a écopé d'une amende de 135 €. Les suites de l'affaire vont désormais se poursuivre entre Vinci et les assurances.

Une campagne choc

"Quand allez-vous percuter ?", c'est le nom de l'opération choc pour témoigner de la colère des personnels intervenant sur les routes et autoroutes, appeler les conducteurs à plus de vigilance au volant et sensibiliser au respect du corridor de sécurité.