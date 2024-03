AUDIO. "Notre peine et notre colère sont immenses" : le poignant message de Vinci autoroutes au lendemain de la mort de Tony, patrouilleur tué par "une voiture folle"

Dimanche 3 mars 2024, un agent patrouilleur âgé de 54 ans de la société Escota, filiale de Vinci autoroutes, a été tué sur l'A8, dans les Alpes-Maritimes, alors qu'il était en pleine sécurisation des lieux à la suite d'un accident lié aux intempéries.

"Vinci autoroutes est à nouveau en deuil. Je dois vous dire que toute l'entreprise peine à réaliser l'information qu'elle doit transmettre. Vinci autoroutes déplore le décès d'un de ses agents routiers dans un terrible accident qui a également blessé un autre patrouilleur."

Il s'appelait Tony Nellec

"Nos premiers mots, nos premières pensées vont vers la famille, les amis et les collègues de Tony Nellec, tué dans l'exercice de sa mission. Il avait 54 ans".

Message spécial diffusé ce soir sur @Radio1077. pic.twitter.com/p04ll7ndSO — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) March 3, 2024

C'est par ses mots forts et poignants que la société Vinci autoroutes a commencé son message d'hommage à ce patrouilleur qui a perdu la vie. Un message audio diffusé sur Radio 107.7 et largement relayé sur les réseaux sociaux.

"Nous sommes sans voix, sans mots"

Ce dimanche 3 mars, il pleuvait des cordes dans les Alpes-Maritimes. Sur l'A8, deux patrouilleurs de la société Escota, filiale de Vinci, "sont en train de mettre en sécurité la voie de gauche de l'axe autoroutier, au kilomètre 2028", explique le concessionnaire. "Les deux agents sont rejoints sur place par deux gendarmes et un dépanneur pour sécuriser les lieux". En effet, un accident s'est produit à la suite d'un aquaplaning effectué par un véhicule.

Fauché mortellement par "une voiture folle"

"C'est alors qu'une voiture folle et incontrôlée est arrivée à vive allure et est entrée dans ce balisage les percutant tous les cinq. Et tuant Tony sur le coup. Son collègue a été grièvement blessé ainsi qu'un gendarme. Le second militaire et le dépanneur ont été aussi blessés", détaille encore Vinci.

"Nous sommes sans voix, sans mots"

"Nous sommes sans voix, sans mots. Notre peine et notre colère sont immenses. Que dire de plus, que faire de plus que toutes nos campagnes de prévention, nos conseils répétés, nos messages incessants pour rappeler au respect du Code de la route, à la vigilance de tous et à la protection de ces professionnels de la route".

Une plainte pour homicide

"Au vu des images de l'accident qui attestent d'une vitesse très excessive et d'une conduite dangereuse de la part du conducteur de la voiture folle, Vinci autoroutes a décidé de porter plainte".

"Nous le répétons sans cesse, au volant, il y a toujours une seule chose à faire, regarder devant, loin devant, et se décaler prudemment lorsque l'on aperçoit une intervention des services de sécurité".

En 2023, 52 patrouilleurs percutés par un tiers

En 2023, Vinci a déploré des dizaines d’accidents de ses patrouilleurs. Au total, 52 véhicules ont été percutés par des tiers au cours de l’année passée.