"Inacceptables" : série noire sur les autoroutes, les images spectaculaires de trois fourgons Vinci heurtés ou broyés en trois jours

Cette semaine, pas moins de trois fourgons de patrouilleurs Vinci ont été accidentés sur les autoroutes alors que les règles de sécurité étaient respectées.

En ce week-end de départ sur les routes de France, Vinci Autoroutes appelle à la plus grande prudence et à la vigilance des conducteurs. Notamment vis-à-vis des hommes et de femmes en jaune qui œuvrent sur les axes autoroutiers.

L'inquiétude grandit chez le concessionnaire. Et pour cause, sur ces sept derniers jours, trois drames ont été frôlés. Dans les trois cas, "l'ensemble des dispositifs de signalisation des véhicules était activé", a précisé la société dans ses communications.

Qu'est-ce que le corridor de sécurité ? Instauré par le décret du 17 septembre 2018, le corridor de sécurité consiste en une barrière virtuelle que tout conducteur doit respecter dès l’approche de personnels intervenant sur le bord d’une route, voie rapide ou autoroute. Concrètement, lorsqu'un véhicule équipé des feux spéciaux, ou tout autre véhicule dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse, est immobilisé ou circule à faible allure sur un accotement ou une bande d'arrêt d'urgence, tout conducteur circulant sur le bord droit de la chaussée doit, à son approche, réduire sa vitesse conformément à l'article R. 413-17 et changer de voie de circulation après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger. Si le changement de voie n'est pas réalisable, le conducteur doit s'éloigner le plus possible du véhicule en demeurant dans sa voie. Le non-respect de ce corridor est sanctionné par une contravention de la 4e classe, qui entraîne une amende forfaitaire de 135 € et éventuellement une perte de points.

A9 : le fourgon broyé

D'abord, mardi 18 juillet, le fourgon d'un patrouilleur Vinci qui portait assistance, entre Lunel et Montpellier, sur l'A9, à un poids lourd tombé en panne, a été percuté et broyé, par le camion d'un second chauffeur routier.

Les images publiées sur le compteur Twitter de Vinci sont impressionnantes. Le conducteur, responsable de la collision, a écopé d'une simple amende de 135 € pour non-respect du corridor de sécurité.

Ce fourgon percuté est celui d'un de nos patrouilleurs. Il a été heurté aujourd'hui sur l'A9

entre Lunel et Montpellier. Notre collègue n'est pas blessé mais fortement choqué. Il s'agit du 29e heurt de fourgon sur le réseau VINCI Autoroutes depuis le début de l'année.

L'enquête a écarté une vitesse excessive et un dépassement du temps de conduite autorisé. Le dépistage (alcool et stupéfiants) était négatif.

A7 : un fourgon heurté

Les images filmées par les caméras de surveillance sur l'A7 font froid dans le dos et parlent d'elles-mêmes. Jeudi 20 juillet, en début de soirée, un véhicule a également été heurté au sud de Lyon.

On voit deux camions, coup sur coup, braquer dangereusement à la dernière minute pour tenter d'éviter un patrouilleur en intervention. Le fourgon est heurté. Si la manœuvre a permis d'éviter l'accident, elle aurait pu en occasionner un autre avec des véhicules circulant sur les deux autres voies de l'autoroute comme l'attestent là encore les images.

Nous avons frôlé la catastrophe ce soir



Alors que l'un de nos fourgons a été violemment percuté il y a 2 jours sur l'A9, ce soir encore sur A7, la vie de l'un de nos patrouilleurs a été mise en danger à cause de comportements inacceptables.



Respectez le corridor de sécurité !

A11 : un fourgon percuté par un camion avec l'agent à son bord

Dans la nuit du 20 au 21 juillet 2023, un 31e véhicule d’intervention a été heurté sur l’autoroute A11, entre Nantes et Angers. Alors qu'il effectuait une ronde de surveillance, il a été percuté par un camion qui tractait une remorque.

STOP ! 3 véhicules d'intervention ont été heurtés sur le réseau VINCI Autoroutes en moins d'une semaine, dont 2 en moins de 24 heures.

Celui-ci a été percuté cette nuit sur A11 dans le secteur d'Angers. Respectez le corridor de sécurité !

Sous le choc, l’agent routier qui se trouvait à son bord, a été conduit à l’hôpital. Fort heureusement, il est indemne.

Autre précédent sur l'A64 en mai

Vendredi 5 mai, un poids lourd a percuté un fourgon de l'exploitant autoroutier à hauteur de Montréjeau, sur le point kilométrique 190 de l'autoroute A64.

L'accident a eu lieu dans le sens Tarbes-Toulouse, près de la limite entre les départements des Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne.

La campagne choc

Vinci Autoroutes continuent d'alerter sur les réseaux sociaux et s'appuie sur sa campagne de sensibilisation baptisée "Quand allez-vous percuter ?" menée sur les aires d'autoroute.

Alors que 3 fourgons ont été heurtés cette semaine sur le réseau VINCI Autoroutes, l'exposition itinérante "Quand allez-vous percuter ?", qui sensibilise aux heurts de véhicules d'intervention et au respect du corridor de sécurité, est arrivée sur l'aire de Vinassan sur l'A9.

Avec pour leitmotiv : être attentifs à l’approche des zones d’intervention pour que cessent ces accidents inacceptables.