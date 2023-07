Occitanie : 300 photos et vidéos d'enfants à caractère pédopornographique trouvées, un animateur de 28 ans mis en examen

Un animateur âgé de 28 ans a été placé en détention provisoire ce mercredi 19 juillet 2023 à Toulouse pour des images et des vidéos d'enfants à caractère pédopornographique découvertes.

Un animateur, âgé de 28 ans, employé par la Ville de Toulouse depuis six ans a été mis en examen et placé en détention provisoire "pour captation et détention d'images pédopornographiques mettant en scène des mineurs", rapporte La Dépêche du Midi.

Il est poursuivi pour avoir photographié et filmé des enfants dans le cadre de son travail.

200 photos et 82 vidéos retrouvées

Selon nos confrères d'Actu.fr, "la seule exploitation du téléphone portable utilisé par le mis en cause a permis de découvrir près de 200 photographies et 82 vidéos d’enfants parfois nus, parties intimes dévoilées".

Pas de casier judiciaire

Il s'agit d'un homme âgé de 28 ans qui travaillait au moment de son interpellation au centre de loisirs de Montabiau.

Les images retrouvées auraient été réalisées par l'animateur notamment quand les enfants se rendaient aux toilettes.

Son casier judiciaire était vierge. Toutefois, selon Le Parisien, il était connu par les services de police.

Repéré sur internet

Toujours selon nos confrères, c'est un organisme américain assuré de faire une veille sur l'utilisation d'images de mineurs sur internet qui a alerté l'office central pour la répression des violences à personnes.

"Employé par la Ville de Toulouse et intervenant dans plusieurs structures (…), il créait du contenu sur la toile à partir de photographies ou de films d’enfants prépubères dont il captait la nudité sur son lieu de travail en se focalisant sur les parties intimes", a précisé le parquet de Haute-Garonne dans un communiqué.

Les familles alertées

La Ville de Toulouse a annoncé avoir immédiatement suspendu l'animateur mis en cause alors qu'une enquête est en cours.

La mairie a fait savoir avoir contacté les familles et la mise en place d'un dispositif pour échanger et accompagner.

Toujours selon Actu.fr, la mairie de Toulouse a déposé plainte avec constitution de partie civile. "Nous mettons actuellement tout en œuvre pour aider les services de police et de justice", indique Jean-Luc Moudenc. Une enquête administrative interne a également été engagée.