Réindustrialisation

"Le cap est clair et simple. C'est celui de l'indépendance de la France , économique, industrielle, énergétique, militaire, géopolitique". Sur la réindustrialisation et le plein-emploi, nous avons des résultats. Le chômage continue de baisser. Nous avons rouvert des usines et ce n'est pas une mince affaire". Et de reprendre : "Nous croyons au travail et au mérite". Et de rappeler : " 1,7 million d'emplois ont été créés, "dont plus de 100 000 dans l'industrie .