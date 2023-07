Remaniement imminent : ministres menacés et pressentis, calendrier, ce que l'on sait des ajustements du gouvernement Borne à venir

Si Elisabeth Borne a été confirmée à son poste de Première ministre, des "ajustements" devraient intervenir dans l'équipe gouvernementale. Le gouvernement, remanié, devrait être dévoilé cette semaine.

Emmanuel Macron n’a pas dérogé à la tradition qu’il a instaurée d’inviter les ministres et leur conjoint à dîner à l’Élysée avant la pause estivale.

Mais pour certains convives, ce dîner organisé ce mardi 18 juillet en soirée aura peut-être un arrière-goût amer avec l’annonce du remaniement qui devrait intervenir d’ici la fin de la semaine, peut-être même dès ce mercredi afin de permettre au Président de s’exprimer avant sa tournée en Océanie.

Tête-à-tête entre Macron et Borne

Selon nos confrères de RTL, le chef de l’État a d’ailleurs eu une entrevue en tête-à-tête avec sa Première ministre au terme de ce dîner, afin de dessiner les contours de la nouvelle équipe gouvernementale. Depuis qu’elle a été confirmée à Matignon lundi, Élisabeth Borne aurait multiplié les entretiens avec des députés et personnalités de la majorité.

Elisabeth Borne reste Première ministre

Lundi 17 juillet 2023, Emmanuel Macron a confirmé Élisabeth Borne à Matignon, après des semaines de suspense.

Cette première annonce, annonciateur d'une remaniement imminent du gouvernement Borne, a été suivie ce 18 juillet d'un dîner en présence des ministres et des secrétaires d'Etat.

"Pour assurer stabilité et travail de fond, le président de la République a décidé de maintenir la Première ministre", a écrit la présidence de la République.

Vers le départ de plusieurs poids lourds

Le gouvernement Borne compte une quarantaine de ministres. Pour introniser de nouveaux ministres, il faut d’abord en sortir. Ils seraient entre six et dix sacrifiés.

Plusieurs poids lourds du gouvernement pourraient être ainsi remplacés comme le rappelle RTL :

Le ministres de la Santé François Braun



Le ministre de l'Éducation nationale Pap Ndiaye

Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu est également dans l'incertitude. Il s'agit de trois portefeuilles de taille pour lesquels les prochaines semaines seront pleines d'enjeux : préparation de la rentrée scolaire, crise de l'hôpital et sécheresse de l'été



est également dans l'incertitude. Il s'agit de trois portefeuilles de taille pour lesquels les prochaines semaines seront pleines d'enjeux : préparation de la rentrée scolaire, crise de l'hôpital et sécheresse de l'été D'autres ministres semblent sur la sellette. Olivier Klein au Logement, Jean-Christophe Combe aux Solidarités, Isabelle Rome à l’Égalité entre les femmes et les hommes, Franck Riester aux Relations avec le Parlement ou Marlène Schiappa qui traîne l’affaire du Fonds Marianne comme un boulet.

Les pistes pour les nominations

Le Gardois Christophe Rivenq , président d’Alès Agglomération, premier adjoint du maire d'Alès Max Roustan et patron des Républicains dans le Gard, serait pressenti pour rejoindre l’Exécutif, rapporte Midi Libre



, président d’Alès Agglomération, premier adjoint du maire d'Alès Max Roustan et patron des Républicains dans le Gard, serait pressenti pour rejoindre l’Exécutif, rapporte Midi Libre Aurore Bergé (présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée), Guillaume Kasbarian (président de la commission des Affaires économiques), Saché Houlié (de celle des Lois), Florent Boudié , Maud Bregeon ou encore Marie Lebec sont cités par L'Opinion.



(présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée), (président de la commission des Affaires économiques), (de celle des Lois), , ou encore sont cités par L'Opinion. Gabriel Attal, secrétaire d'Etat aux comptes publics et Olivier Véran, porte-parole du gouvermenent pourraient notamment changer de poste. Ils pourraient être pressentis au remplacement de l'actuel ministre de l'Education, jugé trop discret



secrétaire d'Etat aux comptes publics et porte-parole du gouvermenent pourraient notamment changer de poste. Ils pourraient être pressentis au remplacement de l'actuel ministre de l'Education, jugé trop discret La piste la plus suivie mène à l'Aveyronnais Richard Ferrand, pilier de la première heure de la Macronie, et décrit comme "lettré et habile négociateur".

Une prise de parole entre mercredi et dimanche

Emmanuel Macron devrait prendre la parole entre ce mercredi 19 juillet et dimanche 23 juillet 2023, avant une grande tournée d’une semaine en Océanie.

Emmanuel Macron et Élisabeth Borne devraient opter pour des profils plus politiques, afin de faire face une opposition plus musclée que lors du premier mandat.